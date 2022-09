Cid, soltera: "Nadie se acerca, no sé si me tienen miedo"

Celeste Cid habló sobre su situación sentimental y confirmó que sigue soltera desde su separación con Iván Pierotti, y admitió que - generalmente - es ella quien da el primer paso. Dispuesta a hablar de todo, aseguró que, de todas formas; está "súper bien".

La actriz no tuvo pareja formal desde su última separación, ocurrida en mayo de este año, con quien estuvo durante cuatro años. En diálogo con Implacables, por América, Cid fue consultada sobre su situación amorosa y aseguró que "estoy sola, súper bien y divirtiéndome". Y, reflexionó: "No sé si me tienen miedo, pero creo que hay algo, que es que me imaginan de una manera que no soy".

Además, aseguró que "nadie se te acerca" y admitió que "a veces, es una la que tiene que avanzar un poquito". "Hay que darles un ayudín", bromeó.