La carta del Papa Francisco a Nelson Castro tras su viaje a Israel

Recientemente, Nelson Castro causó preocupación luego de tener que refugiarse en medio de un bombardeo a Israel, destino al que partió desde Argentina para cubrir la guerra que vive el país y se desató a partir del ataque del grupo terrorista Hamas

En este contexto, el periodista contó que recibió una carta del Papa Francisco en apoyo a su misión por comunicar el acontecimiento internacional desde el lugar de los hechos.

“Dr. Nelson Castro. Querido hermano, muchas gracias por su correo desde Frankfurt. Rezo por ustedes y su trabajo. Por favor no se olvide de hacerlo por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”, fueron las palabras del Papa hacia Nelson.

Sobre el recibimiento de la carta por parte de Francisco, Castro expresó: “Estoy conmovido por esta carta”. “Cada vez que viajo a hacer este tipo de coberturas le escribo al Papa pidiendo su oración y protección para todo el equipo que me acompaña. En el aeropuerto de Frankfurt me encontré con la nota de su secretario”, reveló a continuación.

Antes de dar el tema por cerrado, Nelson subrayó: “Hago esto público porque se refiere a un hecho público”. “La verdad es que me produce una enorme emoción. Yo le escribí al Papa pidiéndole sus oraciones y, seis horas después, me estaba dando esta contestación. Me emociona mucho poder compartirlo con todos ustedes”, concluyó