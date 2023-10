Cinthia Fernández, picante sobre el supuesto novio de Jésica Cirio

Jésica Cirio afronta fuertes rumores sobre una nueva relación romántica, a poco de haberse separado de Martín Insaurralde, quien protagonizó un escándalo junto a Sofía Clerici. En este contexto, Cinthia Fernández opinó de forma filosa.

"¡Qué rápido consiguen chongo!", dijo la panelista de Bien de Mañana, sin filtros, sobre la conductora de La Peña de Morfi, quien estaría en una relación con un sujeto llamado Elías.

Según el mundo del espectáculo, el nuevo novio de la modelo no quiere ser mencionado públicamente. Al respecto, Cinthia Fernández lanzó: "¡Cómo me la baja! ¡Por favor! No quiere ser mencionado. Si está con una famosa, eso ya es trucho, no querer que te mencionen…".

Los dichos los realizó en medio de un diálogo con Fabián Doman, quien se sumó a las opiniones de Cinthia Fernández y le habló directamente a la supuesta nueva pareja. "Elías Piccirillo si no querés que te mencionen no pongas un comentario abajo de la foto de Cirio, el 21 de julio", largó.

"Son los que quieren figurar, pero dicen que no para aparentar. Me retiro, chicos. No le creo nada. Esto es una mentira absoluta", dijo Fernández.