La emotiva carta que escribió Rozín antes de su muerte

Este sábado 11 de marzo se cumplió un año de la muerte de Gerardo Rozín, el reconocido conductor que falleció a los 51 años por un cáncer terminal que resguardó hasta último momento. Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo, madres de sus dos hijos, publicaron la nota que el popular periodista escribió antes de su muerte: en ella recordó a sus hijos, amistades y los momentos que dejó su trayectoria profesional.

"Paso a decir que me voy contento. Que tengo una hija de diez y un hijo de veinte, y me estoy por morir sabiendo que les dejo la seguridad de que fueron amados", comenzó el texto.

Quienes fueron sus parejas aseguraron que hicieron públicas sus palabras con la intención de recordarlo de una manera especial: “Todos los días pensamos en Gerardo: su ausencia ocupa mucho lugar, pero también su recuerdo es una compañía verdadera. Les dedicamos estás palabras que Gerardo escribió al momento de recibicir su diagnóstico", escribieron vía Instagram.

La carta completa continúa: "Estoy sonriendo. Lloré siempre, pero frente a lo inevitable, lo que llegará en poco tiempo, no me siento con derecho a la queja".

En lo que pudo transmitir en papel, el conductor reflexionó sobre las alegrías y errores que le dejó su carrera con colegas que se transformaron en amistades: "No es que no reconozca mis defectos, sino que errores comete todo el mundo y siento que estuve más en el equipo de los buenos que en el de los otros. Tengo algunos orgullos: en la televisión comercial pude hacer ciclos vinculados a los derechos humanos sin que nadie me lo pidiera, buscando esos espacios en la nube del entretenimiento. Y creo que produje algunos momentos emocionantes y graciosos".

En cuanto a sus parejas mencionó: "Amé de verdad a las parejas que tuve. Y tuve el don de hacer reír mucho a mis amigos. No soy creyente, no me llevo nada, pero les dejo las carcajadas que les arranqué. Soy una de las personas que más los ha hecho reír. Es otro de mis grandes orgullos. Puedo agregar algunos chistes al respecto pero ciertamente no estoy de humor. Perderlas y perderlos me duele tanto como saben".

En el tramo final, a sus amigos, familiares y seguidores les aseguró: "Si alguien me extraña en cualquier canción rosarina o uruguaya, en el saxo de Charles Lloyd, en Bowie o en la fe que canta Montaner me van a encontrar. Siempre".

Gerardo.