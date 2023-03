La novia de Marcos, dura contra Julieta: "Frívola y hueca"

Aunque usted no lo crea, Marcos Ginocchio, tiene novia, y según transcendió, nunca la mencionó, solo para protegerla y evitarle conflictos del afuera. Ella es Julieta Illescas, quien además de aparecer de repente en escena, disparó con todo hacia Julieta Poggio, la participante que quedó tercera en la edición 2022 del reality show de Telefe. Fue a través de su cuenta de Twitter, donde expuso mensajes contra la joven de 21 años que despertaron un sinfín de reacciones.

Los rumores de que Marcos entró a la casa de Gran Hermano soltero se terminaron derrumbando en la final emitida el lunes 27 de marzo. La periodista Marisa Brel se sacó una foto junto a ella y la subió a sus redes sociales con una explicación respecto a este tema. "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", reveló la panelista.

Frente a este posteo, los fanáticos del programa que condujo Santiago Del Moro comenzaron a hacer la búsquedas pertinentes y encontraron algo que nadie esperaba. Julieta Illescas, la novia de "El Primo", le había dado "me gusta" a tuits en contra de Julieta Poggio, la participante con la que todos aseguraban que tenía una relación con Marcos en Gran Hermano.

"Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo, ojalá cuando salga tenga esa charla con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan", expresó una usuaria de Twitter, publicación que fue compartida por la novia del salteño. "¿Para ustedes Julieta realmente es el tipo de Marcos? Siento que a él le gustan las chicas simples que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida", lanzó una cuenta del club de fans del campeón