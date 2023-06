Julieta Poggio anunció su ruptura con Lucca Bardelli

Julieta Poggio sorprendió a todos luego de anunciar el fin de su relación con Lucca Bardelli, el joven con el que estaba en pareja desde antes de entrar a la casa de Gran Hermano. Tras varios rumores de crisis, la hermanita finalmente lo confirmó y ahora su expareja amplió sobre la decisión.

Durante el ciclo de streaming “Fuera de Joda”, que conduce junto a sus otros compañeros del reality, Julieta confirmó que Lucca Bardelli y ella ya no eran novios. “Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí y siento que se merece lo mejor y que en este momento no se lo puedo dar”, sintetizó la mediática durante una charla casual en el programa.

Lucca Bardelli y Julieta Poggio

Por su lado, Lucca no tardó en contar su versión en sus redes , luego de la confirmación de la noticia. “Bueno, decir que con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos”, comenzó explicando sobre su relación con Julieta en sus historias de Instagram.

El joven remarcó reiteradas veces el aprecio que siente por la ex Gran Hermano, y expresó: “Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla”. Sobre el final de la relación, Lucca Bardelli lo atribuyó a una complicación con los compromisos que Julieta Poggio está atravesando, gracias a su excelente presente laboral. “Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos”, comentó

“Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos”, cerró Lucca Bardelli, mostrándose satisfecho con la relación que supo construir con Julieta Poggio a través del tiempo.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

LA PALABRA DE JULIETA POGGIO EN LAM

Julieta Poggio fue entrevistada por el notero de LAM a la salida del programa y se la vio sumamente angustiada. Tanto, que no pudo contener sus lágrimas al responder sobre su separación.

"Estoy medio triste hoy. Si hablo mucho lloro", comenzó diciendo la ex Gran Hermano. Y agregó: "Es una decisión que me costó muchísimo tomar. Duele un montón... y estoy re sensible". Seguido a esto, su voz se quebró y apareció un breve llanto.

"Sentía que era algo necesario para terminar una relación tan sana que tuvimos", agregó Julieta. Y continuó: "Estoy pasando un montón de cosas y tengo que estar bien conmigo y sentía que él se merece lo mejor por la hermosa persona que es".

Además, la exhermanita aseguró que terminaron de una manera muy linda, con respeto y como se merecía la relación.