El "Duko" al Real Madrid

El máximo referente del trap en la Argentina va por todo: llenó un River y luego de esto, agotó en minutos otra fecha más en el estadio mítico de Núñez. El 2 y 3 de diciembre, 150 mil fans ya aseguraron sus tickets para disfrutar el show. Y hay quienes aseguran que, posiblemente haya novedades de una potencial fecha más.

Pero al parecer, esto no alcanza para entender el "fenómeno Duki" y desde la productora que acompaña esta osadía, lanzaron en las últimas horas una histórica: tiene la intención de llenar el Santiago Bernabéu, de Madrid, el próximo 8 de junio de 2024.

Será el primer argentino que cante en las nuevas instalaciones del Real Madrid.

El propio Duki se mostró muy emocionado por este concierto a través de sus redes sociales: "A toda mi gente de España que desde el día uno me trataron como en casa. Un sueño hecho realidad, inimaginable por mi yo de 17 años que empezaba a rapear en búsqueda de su misión en esta vida. No tengo palabras para describir cómo me siento. Que alguien me despierte".

En pocas horas, el mensaje de Duki en sus redes sociales superó los 600.000 me gusta y generó miles de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaban su increíble progresión en el mundo de la música, ya que ahora su talento es capaz de llenar estadios de nivel mundial, como es su intención con el Santiago Bernabéu el próximo año.

El artista argentino tuvo su paso este año por Neuquén, en la X Fiesta Nacional de la Confluencia, en uno de los máximos días de convocatoria.