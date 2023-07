9 de julio: Abel Pintos cantó canciones patrias en el Teatro Colón

Este domingo, el pueblo argentino recordó la gesta histórica en la que los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron la independencia, rompiendo lazos de subordinación con la corona española y renunciando a cualquier otra dominación extranjera. Y, entre las grandes celebraciones, una de las principales fue la presentación de Abel Pintos en el Teatro Colón.

El músico subió al escenario del mítico establecimiento junto a la Orquesta Académica con la dirección de Ezequiel Silberstein. Allí, repasaron el último lanzamiento del artista denominado "Alta en el cielo", un album que reune 8 canciones patrias. El disco se estrenó el pasado viernes y dentro del repertorio se encuentran: Himno Nacional Argentino, Marcha de San Lorenzo, Aurora, Marcha de las Malvinas, Himno al General San Martín, A mi Bandera, Himno a Sarmiento y Saludo a la Bandera .

Antes de comenzar el concierto, Abel Pintos habló sobre el repertorio: "Estos himnos, estas marchas y estas canciones patrias no son piezas de un museo.Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones, si no son en un acto escolar, no se tocan, no se las puede ver, son cosas lejanas".

El cantante puntualizó que dicha música es de todo el pueblo, ya que "hablan de nuestra historia; por lo tanto, hablan de nuestro presente. Y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia". Y amplió que esa idea fue la que originó el proyecto: "Ojalá ppodamos nostros (la orquesta y yo) servir de guía para que ustedes canten con estas canciones con todo el amor que sienten por nuestra patria".