¿Romance entre El pelado Trebucq y Marcela Pagano?

El equipo de Socios del Espectáculo revelaron este viernes que los periodistas Marcela Pagano y Esteban Trebucq estarían en medio de un nuevo y apasionado romance.

Los conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich afirmaron que la reciente candidata a diputada y el conductor habrían comenzado hace bastante una relación amorosa y que el periodista sería un gran incentivo para su nuevo proyecto.

Pallares dio más detalles de la relación en el programa: "Es una cosa que viene desde hace un tiempo, después, alternativamente se han seguido viendo. Se tienen mucho amor, mucho cariño, mucho afecto", y Lussich agregó información del presente de la pareja: "Algo tuvieron, después pararon... Ahora no sabemos bien".

Por último, Adrián reveló que Esteban fue el que terminó por convencer a Marcela Pagano de incursionar en la política: "Él un poco la incentivó, le dijo 'me parece que tenés que empezar a hacer política'".

Esteban Trebucq negó los rumores de romance con Marcela Pagano

Minutos después de que saliera del aire Socios del Espectáculo, el periodista desmintió rápidamente la información que brindó el ciclo. “Me inventaron con Canosa y ahora esto. Delirante”, expresó el conductor en Radio Mitre.

Por último, el pelado Trebucq reafirmó que no está en una relación: "Todo el mundo que me rodea sabe que no es así”, además, el periodista aclaró que no sabe la situación sentimental de Marcela Pagano, pero cree que ella es “buena gente”.