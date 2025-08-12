Panamericanos Junior: El neuquino Esteban Silva obtuvo medalla de bronce

Este martes llegó la segunda presea de un representante de Neuquén en el marco de la II Juegos Panamericanos Junior de Asunción en la capital de Paraguay. El nativo de Plottier, Esteban Silva consiguió medalla de bronce, producto de su tercer puesto en la ronda final en las pruebas de tiro con arco recurvo individual, al derrotar a Jaydon Roberts representante Bermudas por 6 puntos a 2. En la final de la modalidad, Cristian García, de Guatemala, se quedó con el oro al vencer a Andrés Hernández, de Colombia, que fue medalla de Plata.

La competencia se llevó a cabo en en el predio del Comité Olímpico Paraguay. Ayer lunes, ll neuquino, cayó en semifinales ante el guatemalteco Christian García -que ganó el oro- por 7 a 3, pero en su recorrido para llegar a esa instancia venció al dominicano Richard Abramson por 7 a 1, al chileno Agustín Contreras por 6 a 0 y al colombiano Javier Carrillo por 6 a 4.

En cuanto al neuquino Silva de 19 años, que empezó en el Club Unión de Arqueros de Plottier, y desde hace dos años forma parte de Arqueros del Comahue, donde entrena bajo la guía de Damián Otero, también entrenador de la selección argentina, que lo acompaña en tierras guaraníes. Sueña luego de esta participación en Paraguay, su próximo objetivo son los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario y luego le apuntará a la lograr una plaza para los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) previstos para 2026; y el Panamericano en Lima, en 2027. Pero su horizonte más alto está claro: Los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028.