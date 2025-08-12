Isla 132: la millonaria deuda que tiene el dueño del food truck que desalojaron

La Municipalidad de Neuquén inició la remodelación integral del patio de food trucks ubicado en la Isla 132. En julio se realizó una licitación pública para asignar los nuevos puestos, con la participación de casi todos los operadores habilitados. El proyecto contempla la instalación de luminarias, mejoras en desagües pluviales, nuevas unidades sanitarias y la pavimentación con hormigón liviano para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Dentro del proceso, el municipio procedió al desalojo de un carro gastronómico que operaba sin contrato ni licencia comercial desde 2023.

Según explicó Leandro Carod, titular de la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (CorDINeu), a Mejorinformado el propietario no participó de la licitación y acumula deudas superiores a $80 millones por cánones impagos, infracciones y otras obligaciones. El carro había sido intimado a retirarse el 30 de julio, junto con el resto de los puestos, para permitir el inicio de las obras. Sin embargo, permaneció en el lugar e incluso se denunció que su titular violó el cerco de obra y amenazó al personal de seguridad.

No es la primera vez que el municipio retira unidades pertenecientes a la misma persona. En los últimos meses, dos carros fueron secuestrados y trasladados a un depósito en el Parque Industrial, sin que fueran reclamados. Las autoridades sostienen que la modalidad de ocupación irregular se repitió en otros puntos de la ciudad.

Condiciones de la nueva concesión

En la licitación reciente, los adjudicatarios ofrecieron un canon mensual de $1 millón, además de expensas extraordinarias para actividades y mejoras consensuadas, como eventos musicales, seguridad y limpieza. El municipio aclaró que el espacio cuenta con 25 puestos adjudicados y no habrá nuevas incorporaciones fuera del proceso formal.

Próximos pasos en la obra

Las tareas previstas incluyen: