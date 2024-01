Lali Espósito, filosa contra las fake news

Lali Espósito quedó ahora en el medio de un cruce entre el presidente Javier Milei con el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela. La estrella pop terminó publicando una picante fotografía en sus redes sociales, apuntando contra el "odio, las mentiras, la utilización y las fake news".

Es que el enfrentamiento entre el libertario con el gobernador riojano volvió a escalar este fin de semana. Ayer, Quintela envió un proyecto de ley en su provincia para emitir una moneda propia "ante el abandono de la Nación para La Rioja”, y hoy Milei le respondió en una entrevista radial: "Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro".

Sin embargo, el presidente de la Nación se expresa (y mucho) desde su cuenta personal de X (ex Twitter), ya sea para decir como para difundir publicaciones afines a su perspectiva de la realidad. Allí, el mandatario compartió varios tuits de cuentas oficialistas que aseguraban que Lali percibió más de 37 millones de pesos por su presentación en la Fiesta Nacional de La Chaya en 2023, en La Rioja.

Acá es cuando se complejiza la trama, ya que también trascendieron decenas de tuits a los que el presidente puso "me gusta", con información falsa y con citas textuales que la artista nunca dijo: "Siempre estuvo alejada de la música, cantaba el autotune"; "Lali Depósito abandona la música. Se acabaron los contratos con el Estado. 'El público ya no me hace caso'"; "Ahora: Lali deja la música. 'Sin recitales del Estados no me rinde'".

El sábado por la noche, Lali tomó nota y decidió realizar una publicación en su cuenta de X en respuesta "al odio, las mentiras, la utilización y las fake news". La cantautora y actriz eligió un escenario similar al de una cadena nacional, con un escritorio y varios micrófonos y, con una vestimenta de color verde, elevó los dedos medios de sus manos haciéndole fuck you a todo lo enumerado. Un día atrás, respondió a esos likes de Milei a noticias falsas diciendo: "No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida".

Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ?? pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

Desde que Milei ganó las elecciones primarias en agosto, Lali se "metió" en el análisis esa noche al tuitear la frase ya gastada por sus haters: "Qué peligroso. Qué triste". Cuando comenzó a recibir el odio de los fanáticos del libertario, respondió: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO".