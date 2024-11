Predicciones de brujas: La numeróloga Pitty habló de las relaciones de Pampita y Wanda Nara

Con la farándula argentina sacudida a partir de diferentes separaciones y nuevas confirmaciones de pareja, Pitty la numeróloga pasó por el programa Implacables de Canal Nueve, e hizo mención a dos celebridades: Pampita y Wanda Nara.

Por el lado de la modelo, quien está separada desde hace dos meses de Roberto García Moritán, y actualmente emprendió un viaje de soltera a París, mientras se la vincula con Martín Pepa; la numeróloga aseguró que solamente está viviendo un "periodo de transición".

“Es una mujer que ha sufrido tanto, que ha pasado por tantas pruebas en la vida. ¿Quién no quiere ver feliz a Pampita? Todos queremos que Pampita esté muy bien, pero creo que todavía hay un periodo de transición, hay cosas pendientes”, señaló.

“Yo no sé si ella ha dejado de querer a su ex marido, y no creo que su ex marido la haya dejado de querer todavía. Hay miradas de bruja, de mujeres intuitivas como yo, que tienen una mirada diferente a lo que ven los ojos de las otras personas. Y no sé si vuelven, pero no sé si está totalmente terminada”, auguró sobre su pareja con el empresario y político.

“Así como dije en algún momento en un programa que se iba a separar una pareja, hoy digo ‘Espera, porque no se tapan las cosas’. En todos los duelos de las parejas hay un tiempo, un proceso. Y por más que uno se venga peleando años, me parece que hay un proceso y somos personas”, manifestó y luego hizo mención al polista Martín Pepa: “Es una distracción. Pampita es luz, entonces es una persona tan bella que cualquiera va a querer estar con Pampita. Pero la verdad que creo que algo va a pasar que nos va a cambiar la mirada”.

En tanto, por el lado de Wanda Nara, quien se separó de Mauro Icardi para correr a los brazos de L-Gante. Pitty dejó entrever que la relación de la empresaria y el futbolista tampoco estaría terminada.

“Hablé con Wanda hace cuatro días. Me llamó y me dijo, ‘¡Ay, Pitty, al final se cumplió todo lo que me dijiste!’. Y bueno, ella está viviendo como con mucha intensidad. Yo había hecho un video explicando los números de Wanda como hace un año, más o menos, ustedes saben que a mí me gusta investigar. En ese momento le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar", reveló la especialista sobre su diálogo con la mediática y luego siguió: "Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”.

Como si fuera poco, Pitty añadió: “La sentí como enamorada, pero si tengo que hablar como numeróloga, y no como persona que te cae bien, y que te puede escuchar, yo creo que es un romance. Me parece que es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su expareja”.

"A veces hay lazos que son mucho más profundos, que en un matrimonio pueden pasar muchas cosas. Generalmente, la gente, no dice la posta, o estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo”, cerró.