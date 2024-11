Argentina Vs. México: Ángela Aguilar fue abucheada en una ceremonia al grito de "aguante Cazzu"

En la entrega de premios Kids Choice Awards 2024, la cantante mexicana Ángela Aguilar, quien fue señalada como la tercera en discordia en la separación de Cazzu con Christian Nodal, fue abucheada durante gran parte de la ceremonia, al tiempo que también parte de las tribunas comenzó a gritar el nombre de la argentina, lo que habría desatado el llanto de la joven.

Si bien la joven era la encargada de llevar adelante el evento y durante diferentes momentos recibió abucheos, el incidente más notorios se dio cuando el actor Michael Ronda anunció su entrada al escenario para interpretar una de sus canciones. Fue ahí que gran parte del público mostró su rechazo a la hija del compositor y empresario Pepe Aguilar.

De esta forma, en las redes sociales rápidamente aparecieron diferentes videos en donde se podía ver a Ángela subiendo al escenario y recibiendo gritos de desaprobación, mientras también se escucha el nombre de la trapera argentina "Cazzu".

El rechazo hacia la relación de Ángela y Christina se dio desde el inicio, dado que la pareja confirmó su noviazgo sólo unos días después que el cantante se separara de Cazzu, para semanas después casarse.

Cazzu y Nodal se separaron en medio de un escándalo.

En ese momento, y buscando apagar el escándalo, la heredera del clan musical Aguilar explicó que no se trataba de una "relación nueva" sino una que "se había retomado". Incluso, el músico también rompió el silencio y aseguró que la argentina estaba al tanto de la relación de él y Ángela, pero siempre aclaró que no había ninguna tercera en discordia.

Sin embargo, la oposición contra la pareja se hizo mayor después que Cazzu, contra todas las medidas restrictivas, reveló todo lo que había pasado en su separación. En este sentido, la trapera confió que se enteró por los medios, como todos, que Aguilar y Nodal estaban juntos.

"Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento. Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan... y me siento en la necesidad de refutar eso", manifestó Cazzu semanas atrás y continuó: "Yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo y la gravedad es que viene de boca de uno de los protagonistas. Se han inventado tantas cosas, le han hecho tanto daño a mi familia... Lo he soportado en silencio; un silencio público, porque adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana. En ese silencio seguía mi trabajo, me mudaba y maternaba a una bebita de ocho meses".