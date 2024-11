Mauro Icardi no suelta: el posteo que revela que aún quiere recuperar a Wanda Nara

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar título con el correr de los días, y siguiendo la cronología de este culebrón, pese a que la empresaria ya blanqueó su romance con L-Gante, todo indicaría que el futbolista aún tiene esperanzas de volver con la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

En este sentido, el futbolista usó su cuenta de Instagram para postear un sugestivo mensaje, el cual dio mucho que hablar. “Pronto… lo que estaba lejos, estará aquí”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto donde se lo ve con la camiseta del Galatasaray (el equipo en el que se luce en Turquía) y con la mano sobre su pecho, a la altura del corazón.

Si bien la publicación podría estar relacionada a su pronta recuperación tras su lesión en la rodilla, los chimenteros dejaron entrever que podría ser un nuevo mensaje para Wanda.

El polémico posteo del futbolista.

Justamente, el entorno de la también conductora habló de una relación tóxica y que lo más sano para todo la familia era distanciarse. A esto, Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, había revelado que el deportista está dispuesto a hacer lo que sea para volver con Wanda.

“No soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”, había expresado la letrada días atrás en "Intrusos", y luego continuó: “Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”.

El mensaje de Icardi que Wanda expuso en Instagram.

"Lo que estás haciendo vos es una cosa tan inútil que va a durar y ser lo mismo que la nada, yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma, pero ¿para qué, para hacerme el vivo? No quiero eso. Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutarla, disfrutar mi familia, disfrutar mis hijos, disfrutar todo lo que conseguimos y construimos en todos estos años y nadie nos regaló nada. Te vuelvo a repetir... todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que nada en este mundo”. Y al final concluye: “Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y, como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento, cuidarte para siempre”, fue uno de los mensajes de Mauro a Wanda mientras ella estaba en Brasil con L-Gante, en el que dejaba en claro que quería volver con ella.