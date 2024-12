Carmen Barbieri confesó cómo la ayudó Jorge Rial para que no vaya presa: “Me salvó de una grande”

Corría el año 2013 cuando Carmen Barbieri quedó comprometida con la Justicia. Sucede que la conductora quedó al borde de la ley tributaria debido a que le reclamaron una deuda de casi 5 años. Ante esta situación crítica, quien apareció para salvarla de esa situación fue Jorge Rial.

Es que en aquel momento, Carmen Barbieri tenía una deuda de más de 1,8 millones de pesos, por lo que teniendo en cuenta que el dólar estaba $9,50, la suma alcanzaba los 190 mil dólares. Teniendo en cuenta que había sido víctima de una estafa de su contador, a quien luego le ganó el juicio, fue Jorge Rial que se mostró decidido a ayudarla.

Es que con el paso del tiempo, la conductora se animó a contar en Poco Correctos cómo fue que estuvo al borde de la carcel producto de la ley penal tributaria. “Rial dijo que casi voy presa, porque yo tenía cuatro años de pena”, expresó para comenzar a charlar el tema.

En este contexto, no dudó en destacar la ayuda que le supo dar en uno de los momentos más críticos de su vida: “Me dijo, yo tengo una persona que vos vas a ir a hablar a la Afip para ver si podemos solucionar que no pagues todos los meses mil dólares durante diez años”.

“Porque era trabajar para Afip. Y no me importaba, porque yo quería pagar. Y tuve la suerte de que me lo pusieron en pesos y me lo aumentaron”, reveló sobre lo que consiguió gracias al contacto del conductor que se mostró predispuesto a sacarla de esa situación.

De este modo, el hecho de contar esta historia le sirvió a Carmen Barbieri para desterrar la creencia de Jorge Rial, quien en alguna oportunidad deslizó que no se sintió agradecido por su accionar. “Cree que yo soy una desagradecida, pero yo siempre lo recuerdo. Rial me salvó de una grande”, aclaró ella para resaltar al conductor.

“Yo me peleé con él, pero no puedo olvidar que este hombre se portó tan bien conmigo en un momento en que me quedé sola. Porque mi marido se se había ido de mi casa y me había dejado con toda la deuda”, indicó Carmen Barbieri sobre el valor que le tomó a Jorge Rial por darle una mano. Y cerró con sinceridad: “No soy un panqueque. No me doy vuelta. Hay cosas que no me banco de él. A veces hay formas de él. Ahora está bastante cambiado. Yo discutí mucho con él”.