Luca estalló de bronca en Gran Hermano contra uno de sus compañeros: “Quiero que se vaya a la…”

A medida que pasan los días en la casa de Gran Hermano los grupos comienzan a definirse y entre los participantes la buena onda inicial empieza a cortarse. Tanto es así, que Luca se mostró bastante enojado con uno de sus compañeros y no tuvo pudor de exponer que no lo quiere más dentro de la casa.

Es sabido que durante las primeras semanas de competencia en Gran Hermano, los jugadores tratan de mantener la buena onda. Sin embargo, a medida que corren los días, las diferencias por la convivencia se hacen sentir, a tal punto de llegar al confesionario con el deseo de votar y así tratar de sacar a aquellos con los que no hay feeling.

Es que Luca se animó a abrirse charlando con Santiago y no temió a la hora de confesarle que no se aguanta ni un segundo más a Ulises. Se debe a que Tato ya tuvo varios choques con el cordobés, por lo que eso lo incentivó a su compañero a contarle que tienen las mismas intenciones.

Si bien la charla se dio en las últimas horas, Luca ya había mostrado indicios de que no le gusta la forma de ser de Ulises. Se debe a que en la votación de la semana pasada se sentó en el confesionario y expuso los motivos por los que se terminó la buena relación con él.

“Los primeros días me caía bien, pero estos últimos días estuvo teniendo comportamientos medio raros”, comenzó diciendo el joven sobre lo que lo impulsó a alejarse de él. Y agregó: “Comportamientos que a mí no me gustan dentro de la casa y por eso los primeros dos son para Ulises”.

Ahora, mientras se encontraba charlando con Santiago, el jugador de Gran Hermano volvió a exponer el desprecio que siente por su compañero: “Quiero lo mismo que vos, quiero que Ulises se vaya a la mierda, porque no me cabe el juego que está haciendo. Y es un jugador que si sigue acá a la larga nos va a costar muchísimo sacarlo”.

Por lo pronto, habrá que ver cómo se desempeña esta semana en la casa de Gran Hermano para determinar si Ulises volverá a quedar en placa. Lo cierto es que en las primeras dos semanas quedó nominado y llegó al mano a mano. Si bien hasta el momento logró sobrevivir en el juego, lo cierto es que la gente se expresa en las redes y deja en evidencia que no es de los favoritos.