El posteo de Milett Figueroa que confirma su separación con Marcelo Tinelli

Desde hace semanas comenzó a correr el rumor de que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentran separados. Si bien ambos eligen guardar silencio, la modelo peruana realizó un posteo en sus redes sociales en el cual dejó a las claras que el conductor ya no es más parte de su vida.

La primera en levantar la perdiz sobre una posible separación fue Yanina Latorre. Es que la panelista de LAM, hace algunas semanas, expuso que le llegó la información de que el amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se había acabado: “Parece que cortaron. Parece que sí, me llegó información. Se habían medio peleado y acto seguido, él se fue a Uruguay”.

Por su parte, Ángel de Brito la bancó en su postura, ya que también dejó de percibir un romance sólido: “No veo fotos juntos tampoco, he visto con amigos”. Y la panelista cerró: “Me están diciendo acá que parece que cortaron. A él no le voy a preguntar porque me va a mentir”.

Ahora, fue el turno de Milett Figueroa de dar indicios sobre el final de la relación. Es que luego de que Marcelo Tinelli haya pasado Navidad sólo con su hijo en Uruguay, el foco se puso en ella. Es por eso que en uno de sus últimos posteos se percibió la confirmación del final de su romance.

Es que el sábado 28 la modelo peruana publicó en sus redes sociales un total de 13 fotos, en las cuales hizo un resumen de lo que fue este último mes: “Diciembre y un poquito de todo”. Si bien se esperaba la aparición del conductor en alguna de éstas, él no figuró en ninguna de estas 13.

En las fotos se puede ver a la modelo tomando sol, en su pileta, entrenando durante las vacaciones e incluso en el Cantando 2024, junto a Marcelo Polino. Eso sí, durante estas 13 fotos, que según ella resume su diciembre, no hay rastros del conductor.

Para colmo, su posteo se colmó con mensajes consultando por él, ya que la gente desea saber la verdad sobre esta relación. Sin embargo, para exponer aún más la situación crítica, ella decidió guardar silencio y limitar los comentarios en la publicación.