El Congreso se enciende: larga sesión por los vetos de Javier Milei

En un marco de suma tensión en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados lleva a cabo este miércoles una megasesión desde el mediodía, en la que se abordan varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada. Entre los temas centrales se encuentran los vetos del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad, dos proyectos que habían contado con amplio respaldo opositor en su aprobación inicial.

El temario no se limita a esas discusiones. También se pondrán sobre la mesa los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión clave para reforzar las arcas provinciales. Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.

La sesión incluirá, además, la reforma del Régimen Penal Tributario, iniciativas para modificar el huso horario y un debate de alto voltaje político: la nueva conformación de la comisión investigadora por la causa $LIBRA. Este caso, que involucra sospechas de irregularidades financieras, será analizado con un esquema distinto para designar autoridades y establecer plazos de trabajo, buscando evitar bloqueos en su funcionamiento.

La convocatoria surgió a partir de un pedido encabezado por Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, acompañado por legisladores de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. La amplitud de apoyos refuerza la expectativa de que la sesión tenga quórum robusto y una duración extendida, con varias votaciones que podrían marcar la agenda política de las próximas semanas.

Desde el oficialismo se espera una defensa cerrada de los vetos presidenciales, bajo el argumento de la necesidad de cuidar las cuentas públicas y evitar medidas que agraven el déficit. Sin embargo, la oposición anticipa que buscará dejar en evidencia la tensión entre el discurso de ajuste del Gobierno y las demandas sociales que quedaron relegadas.

La del miércoles será, sin dudas, una de las sesiones más intensas del año: un escenario donde se pondrán a prueba las alianzas políticas, los equilibrios internos y el nivel de resistencia frente al estilo confrontativo de Milei.