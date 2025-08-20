Nico Vázquez abandonó la casa en la que vivía junto a Gimena Accardi y se reveló dónde vivirá

El quiebre sentimental entre Nico Vázquez y Gimena Accardi abrió un capítulo cargado de cambios. Tras la confesión pública de ella sobre la infidelidad, el actor eligió dar un paso concreto: dejar atrás la casa en la que construyeron toda su historia de amor para comenzar una nueva etapa. Ante esto, se dio a conocer dónde vivirá el actor y sí estará acompañado.

De acuerdo con lo que trascendió, la mudanza no fue algo improvisado, sino que ya estaba charlado entre ambos. Apenas los rumores comenzaron a multiplicarse a mediados de julio, Nico Vázquez ya había organizado su mudanza hacia un departamento en el barrio de Núñez, aunque aún se cruzaba con Gime Accardi en el hogar para pasar a buscar algunas de sus pertenencias o por sus mascotas. Ahora, en este nuevo hogar, busca refugio y privacidad, al mismo tiempo que sigue cumpliendo con la exigente agenda de funciones de Rocky, la obra que protagoniza en la calle Corrientes.

La vida en este nuevo hogar, según cuentan sus vecinos, transcurre con un bajo perfil y sin ánimos de llamar la atención. “Pasa tiempo a solas, con el celular o anotando cosas, con gesto serio”, averiguó la Revista Pronto, describiéndolo como alguien concentrado y tratando de pasar desapercibido en medio del caos.

En paralelo, las redes sociales dieron fe de sus movimientos. Se debe a que la cuenta de Gossipeame publicó una imagen en la que se lo ve almorzando tranquilo en un resto bar del barrio. Esa foto, sencilla pero reveladora, confirmó que el actor busca cierta normalidad en medio de la tormenta, optando por salidas discretas y rutinas cotidianas.

Además, hay que tener en cuenta que, consultado por la prensa en la puerta del teatro, Nico Vázquez resaltó que su divorcio comenzó y está todo en menos de los especialistas. Si bien no quiso enfatizar mucho en este tema, dejó en claro que la situación es irreversible, más allá de lo que ambos pregonaron previo a la confesión de infidelidad.

Por lo pronto, con el deseo de estar más cerca de su trabajo y tratando de comenzar de cero, el actor buscará sumergirse en la tranquilidad del barrio de Nuñez mientras poco a poco comienza a bajar la espuma por la polémica con su ex para dar vuelta la página.