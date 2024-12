Mirtha Legrand le envió un último mensaje a Roberto García Moritán tras su pelea: “No me gusta…”

Hace una semana, Mirtha Legrand y Roberto García Moritán tuvieron un terrible enfrentamiento en su programa. Es que la conductora lo incomodó en varias oportunidades, por lo que recibió duras críticas. Ante esto, al iniciar su nuevo programa semanal, optó por tomarse un momento para enviarle un mensaje al político.

Es que Mirtha Legrand se mostró muy filosa con Roberto García Moritán, a tal punto que lo atacó con todas sus armas: “Vos eras el marido de la modelo número uno, una mujer que está en todos lados, que viaja al exterior. Es admirable su trabajo. Ese matrimonio, que aparentemente estaba muy bien, de pronto se separa y es un escándalo”.

“Te va a doler lo que te voy a decir: a nadie le importa que seas funcionario, importa que eras el marido de Pampita”, lanzó la Chiqui cuando él intentaba justificar su accionar como político. En este sentido, las críticas cayeron fuerte contra la conductora, ya que incluso se filtró que la situación habría sido aún peor.

Es que en la semana Guido Záffora contó que lo que se vio en el programa estaba editado para que ella no quedara tan mal parada. "Hubo un momento que se editó porque Mirtha le preguntó si a esa fiesta habían asistido chicas trans. Ella no dijo trans dijo travestis. Ahí Moritán le preguntó si había algún problema con que él tuviera amigas trans. Eso se cortó porque Mirtha quedaba mal parada", contó el periodista.

De este modo, en un nuevo programa, Mirtha Legrand decidió comenzar con un último mensaje a Roberto García Moritán. Es que le solicitó las pertinentes disculpas por sus exabruptos y preguntas incómodas: “Yo tuve un entredicho…le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él”.

“No sé que me pasó. Me salió sacar a relucir una cantidad de cosas que había leído y me habían molestado. Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa”, expresó la Chiqui, reconociendo sus errores y tratando de hacer las paces.

“Yo soy picante para preguntar porque me gusta, y no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano. Una picardía, así que, cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir”, cerró realizando una nueva invitación para Roberto García Moritán.