La China Suárez le respondió a Wanda Nara por confirmar que espera un bebé con Mauro Icardi

Wanda Nara detonó una bomba en las últimas horas y confirmó que en los próximos días Mauro Icardi revelará que espera un bebé junto a la China Suárez. Ante la sorpresa que generó esta declaración, la actriz se vio obligada a dar su versión. Desde su entorno revelar qué hay de cierto en estas versiones y si es verdad lo que trascendió.

Todo comenzó cuando Wanda Nara, al regresar de un viaje, habló con la prensa en Ezeiza y lanzó una frase que rápidamente fue interpretada como una bomba mediática: “Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”. Con esas palabras, dejó entreabierta la idea de que su ex podría estar por convertirse en padre nuevamente.

Lejos de frenar ahí, la empresaria sumó un comentario que reforzó las especulaciones: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”. Y como si fuera poco, agregó otro enigmático mensaje: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”.

Ante semejante repercusión, Intrusos (América TV) recogió el guante y se contactó con allegados de la China Suárez. Allí, Paula Varela fue contundente al contar qué hay de cierto en la versión de Wanda Nara: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas”.

Karina Iavícoli también se sumó a la discusión y fue aún más directa: “La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso”. De esta manera, la periodista dejó al descubierto el fastidio que habrían generado los dichos de la ex de Icardi, sobre todo porque la relación entre las dos mujeres siempre estuvo marcada por la tensión y los viejos enfrentamientos.

En paralelo, trascendió que las charlas entre Wanda Nara y Mauro Icardi están lejos de ser amenas, aunque ella aseguró que el diálogo y la confirmación del bebé fue real. “Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando”, aseguró Paula Varela.

Por lo pronto, la primera versión desde el entorno de la China Suárez busca negar esta situación. Sin embargo, solo el tiempo será quien de las certezas de que el embarazo es un hecho o una búsqueda de la conductora por ensuciar a su ex pareja.