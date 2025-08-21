River sufre la primera baja de su flamante refuerzo: Alex Woiski se lesionó en Reserva

River Plate había apostado fuerte en el último mercado de pases. Además de reforzarse con figuras como Maxi Salas, Juan Fernando Quintero y Juan Portillo, el club sumó a Alex Woiski, joven promesa de 19 años que llegó desde Mallorca y fue protegido con una cláusula millonaria de USD 100 millones.

Sin embargo, la ilusión millonaria recibió un duro golpe: este lunes, durante una práctica de Reserva, Woiski sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras una fuerte entrada. El delantero aún no había debutado en Primera, pero ya generaba expectativas por su potencia goleadora y su historial en las juveniles del Mallorca, donde superó los 500 goles.

La lesión del juvenil se suma a un listado de ausencias que complica la planificación del plantel de Marcelo Gallardo. Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Maxi Salas, Maxi Meza y Agustín Ruberto ya estaban fuera por molestias físicas, aunque Salas y Martínez Quarta podrían reaparecer el jueves ante Libertad en la Copa Libertadores.

Woiski tiene un perfil singular: nació el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, es hijo de un representante de futbolistas puertorriqueño y de una argentina de Mar del Plata, y creció con la pasión por River transmitida por su madre y su abuelo Moisés, exjugador local que le regaló la camiseta del club. Además de la nacionalidad argentina, posee ciudadanía española, estadounidense e italiana, pero nunca dudó en representar a la Albiceleste.

El delantero integró la Selección Sub 20 que, bajo la conducción de Diego Placente, alcanzó el segundo puesto en el último Sudamericano y aseguró su lugar en el Mundial que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Con este contratiempo, su participación en el torneo juvenil queda en duda, ya que la recuperación demandará entre dos y tres semanas.