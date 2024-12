¿Qué dijo la hija de Jorge Lanata sobre su estado de salud?

En las últimas horas, diferentes medios nacionales anunciaron que el estado de salud del periodista Jorga Lanata era muy delicado, al punto de que se habló de una sepsis generalizada, y en medio de ese desolador panorama, su hija Bárbara desmintió algunas versiones.

En este sentido, la mujer habló con Socios del Espectáculo y reconoció que tiene grandes expectativas respecto del traslado de su padre desde el Hospital Italiano a una clínica de neurorehabilitación.

“Mi papá está bien. No sé por qué en otro programa están matándolo”, arrancó diciendo la exproductora de PPT a Paula Varela y luego agregó: “Sí, tiene una trombosis en un brazo por tantas veces que lo inyectaron. Pero no es grave. Le empezaron a dar anticoagulantes”.

Le detectaron una trombosis a Lanata. Elba Marcovecchio habló sobre el estado de salud de Jorge y Paula Varela dio a conocer también la palabra de Bárbara, su hija: "estamos con mucha fe y esperanza".

Asimismo, Bárbara continuó detallando: “No tiene sepsis. Y el resto todo bien. No tiene fiebre. Los drenajes ya casi no sacan líquido... La presión la tiene perfecta. Pulsaciones bien. Está despierto y tranquilo”.

“Tiene asistencia respiratoria a la noche. Pero de día se la sacan y le ponen la válvula fonatoria, que es por la que él puede hablar”, resumió la hija mayor del periodista.

Tras el audio de Bárbara, Adrián Pallares cerró: “Lo que no salió del todo como se esperaba es el botón gástrico”.