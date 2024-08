Oasis en 7 discos: por qué entusiasma tanto su vuelta a los escenarios

Arranquemos por el final. La separación de Oasis no tomó a nadie por sorpresa teniendo en cuenta el historial de peleas y discordias entre sus dos miembros principales, Liam y Noel Gallagher. Era el 28 de agosto de 2009 y la banda de británica encabezaba el primer día del festival Rock en Seine en Francia pero, minutos antes de su presentación, la pantalla del escenario principal proyectó el siguiente mensaje: “Como producto de un altercado dentro de la banda, la presentación de Oasis ha sido cancelada”.

Las especulaciones se confirmaron más tarde cuando Noel publicó un comunicado a través del MySpace de la agrupación (plataforma de la época similar a Facebook) en donde afirmaba que la relación con Liam era insostenible. “Con algo de tristeza y un gran alivio, les informo que esta noche dejo Oasis”, escribió el músico. “La gente escribirá y dirá lo que quiera pero sencillamente no puedo soportar trabajar con Liam ni un día más. Mis disculpas a todas las personas que compraron boletos para los shows”.

Según su versión, las tensiones entre los dos ya habían llegado a su límite desde el lanzamiento de la línea de ropa de Liam, que deseaba promocionarla en los conciertos de la banda y él se oponía. “Desde entonces, todo se fue en picada”, dijo Noel en una gira de medios en 2011, cuando promocionaba su nuevo proyecto musical, los High Flying Birds.

En concreto: envidias, egos, excesos de todo tipo y rivalidades mutuas se convirtieron en el telón de fondo de los éxitos del grupo, que fueron muchos. Antes que ese disparador, hubo un sinfín de discusiones públicas, desplantes, como el día que en un concierto de MTV, Liam llegó de varias noches de gira nocturna, cantó dos temas ebrio y se fue. La banda siguió tocando, con Noel en voz principal. ¿Dónde fue Liam? Se ubicó en una grada, como si fuera un espectador, y se la pasó abucheándolos y diciendo barbaridades cada vez que terminaba un tema.

A pesar del gran éxito de la banda, los hermanos Noel y Lima Gallagher llevaron sus conflictos al límite.

La vuelta en 2025

Volviendo al presente, la banda que definió un estilo dentro del rock, llamado britpop, vuelve a sonar en vivo y el mundo entero está como loco. Anunciaron una gira por Inglaterra e Irlanda desde julio del año que viene. Pasarán por las principales ciudades de ambos países y se espera que anuncien más fechas por Estados Unidos. ¿Y Latinoamérica? Será una posibilidad si logran que la armonía de la banda no vuele en mil pedazos. Una muestra de esto es cómo anunciaron en redes sociales su regreso:

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”.

OASIS EN 8 ALBUMES

Definitely Maybe (1994)

El 29 de agosto de 1994, Oasis lanzó su álbum debut, un disco que no solo marcaría el comienzo de una carrera meteórica, sino que también redefiniría el panorama del rock británico de los años 90s. Desde sus primeras notas, Definitely Maybe se presentó como una declaración de intenciones: poderosos arreglos en guitarra, letras irónicas y melancólicas, y la confianza de una banda que sabía que estaba destinada a la grandeza.

El álbum se empezó a gestar en 1993, cuando Oasis empezó a grabar demos que capturaban la energía cruda de su sonido en vivo. Bajo la dirección de Noel Gallagher, principal compositor y líder creativo del grupo, la banda, también formada por Liam Gallagher en la voz, Paul “Bonehead” Arthurs en la guitarra rítmica, Paul “Guigsy” McGuigan en el bajo y Tony McCarroll en la batería, empezó a trabajar en canciones que tomaron forma en un pequeño estudio de Manchester.

El álbum fue grabado en Monnow Valley Studio en Gales, pero las sesiones iniciales no capturaron la intensidad que la banda buscaba. Fue entonces cuando se tomó la decisión de regrabar el material en los Sawmills Studio en Cornwall con Mark Coyle como productor. Allí definieron el sonido del álbum, que combinaba la brutalidad del punk con el enganche pop. El resultado fue un viaje a través de las ambiciones y las frustraciones de la juventud de clase trabajadora británica.

En su primera semana, el álbum se convirtió en el debut más rápidamente vendido en la historia, donde se destaca la capacidad de Oasis para capturar la esencia del rock clásico infundiendo su propio estilo irreverente.

(What’s the Story) Morning Glory? (1995)

Si Definitely Maybe fue la chispa que encendió la llama del britpop, este disco fue toda una explosión que llevó a Oasis al dominio mundial, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Tras el innegable éxito de su debut, Oasis se encontraba bajo una presión inmensa para superar las expectativas. Noel Gallagher, consciente de este desafío, se propuso crear un álbum que capturara la esencia de la banda, pero con un enfoque más pulido y accesible a más público.

Así fue como la banda se dirigió al Rockfield Studios en Gales en mayo de 1995 para comenzar las sesiones de grabación. A diferencia Definitely Maybe, la gestación de Morning Glory fue rápida y eficiente, con Noel tomando las riendas como compositor principal y productor junto a Owen Morris.

Aquí Noel tenía como propósito crear canciones que fueran más melódicas y accesibles, sin sacrificar la energía cruda que definía a Oasis. Esto se reflejó en la incorporación de baladas como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, que mostraron una faceta más introspectiva de la banda, equilibrada con himnos de rock directo como Roll With It y Some Might Say. Además, la estructura del álbum, con un enfoque más en las canciones, permitió que cada track brillara por sí mismo, contribuyendo al impacto global del disco.

La recepción de (What’s the Story) Morning Glory? fue increíble, tanto en términos comerciales como críticos. El álbum debutó en el número uno en el Reino Unido y rápidamente se convirtió en un éxito masivo en todo el mundo, vendiendo más de 22 millones de copias a nivel global. El álbum logró equilibrar la agresividad del rock con una sensibilidad pop que ampliaba su atractivo sin comprometer su autenticidad.

Be Here Now (1997)

En 1997, Oasis estaba en la cima del mundo. Con Be Here Now, la banda optó por crear un álbum que reflejaba el apogeo de su propia fama. La creación de su tercer trabajo estuvo marcada por el rápido ascenso a la fama de la banda y las crecientes tensiones internas entre los hermanos Gallagher. Las sesiones de grabación comenzaron en Abbey Road Studios en octubre de 1996, con Noel nuevamente al frente junto a Owen Morris en la producción.

Esta vez, el enfoque fue hacer todo “más grande”: las canciones eran más largas, los arreglos más densos, y la producción más elaborada que nunca. La banda grabó en múltiples estudios, donde aprovecharon al máximo las capacidades técnicas y creativas disponibles. Así como sus antecesores, Be Here Now rompió nuevos récords de ventas en el Reino Unido, con más de 420,000 copias vendidas en su primer día.

Si bien es innegable que el álbum fue un éxito en términos de ventas, también marcó el comienzo de una época de declive tanto para la banda como para el movimiento britpop en general. El disco es, en muchos sentidos, un producto de su tiempo: una celebración del exceso y la grandeza que definieron una era, pero también un recordatorio de las limitaciones de intentar mantener un éxito insostenible.

Standing on the Shoulder of Giants (2000)

Oasis se encontró en un punto donde debían replantearse su proyecto. Después de la gira mundial de su tercer álbum, el baterista Alan White, el bajista Paul “Guigsy” McGuigan y el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs abandonaron la banda, dejando a los Gallagher como los únicos miembros originales y a poco de entrar a grabar su cuarto disco.

Noel, entonces líder indiscutible, asumió un mayor control creativo, escribiendo todas las canciones, encargándose de gran parte de la instrumentación en el estudio y buscando distanciarse del sonido exuberante y sobreproducido, optando por un enfoque más introspectivo y experimental. Standing on the Shoulder of Giants incorpora elementos de música psicodélica, electrónica y rock alternativo, influencias que reflejaban el estado mental más oscuro y reflexivo de Noel en ese momento, tocando temas como la autopercepción, adicción y la desilusión con la fama.

Comercialmente, Standing on the Shoulder of Giants tuvo un rendimiento sólido, pero menos masivo en comparación con los lanzamientos anteriores de Oasis. El álbum debutó en el número uno en el Reino Unido, pero no alcanzó las mismas cifras de ventas, ni el mismo nivel de impacto cultural que los álbumes anteriores. Para los Gallagher, este álbum fue tanto una purga como un nuevo comienzo, sentando las bases para lo que vendría en la siguiente etapa de su carrera.

Portada del disco "Standing on the Shoulder of Giants (2000)".

Heathen Chemistry (2002)

Después de los obstáculos que se presentaron durante la era de su álbum anterior, la banda se encontró en un momento de estabilidad relativa. La incorporación del guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell trajo dinamismo al grupo. Con esta formación, Oasis comenzó a trabajar en Heathen Chemistry a finales de 2001, con Noel Gallagher, una vez más, al mando de la producción junto a la banda.

A diferencia del proceso solitario que marcó gran parte de Standing on the Shoulder of Giants, Heathen Chemistry fue más colaborativo. Por primera vez, Liam Gallagher contribuyó significativamente como compositor, presentando tres canciones: Songbird, Born on a Different Cloud y Better Man. Gem Archer y Andy Bell también hicieron sus aportes, lo que resultó en un álbum que, aunque seguía estando dominado por Noel, reflejaba las contribuciones de toda la banda. Esta colaboración revitalizó a Oasis, y el álbum muestra una mezcla de estilos que abarca desde el rock, hasta baladas lentas e introspectivas.

Aunque Oasis no abandonó completamente sus influencias psicodélicas y experimentales, este disco busca reconectar con la esencia rockera de la banda, mientras explora nuevas direcciones a través de las contribuciones de todos los miembros.

El álbum debutó en el número uno en el Reino Unido, con varios temas encabezando las listas, como The Hindu Times, Stop Crying Your Heart Out y Little by Little. El disco consolidó el regreso de Oasis al frente de la escena musical británica, aunque no alcanzó las alturas comerciales de sus primeros lanzamientos.

Don’t Believe The Truth (2005)

El 30 de mayo de 2005, Oasis lanzó su sexto álbum de estudio, que revitalizó a la banda tanto en términos creativos como comerciales. Oasis se encontraba en una encrucijada, buscando redescubrir su esencia y, al mismo tiempo, adaptarse a un panorama musical que había cambiado significativamente desde sus días de gloria en los años 90.

La banda comenzó a gestar esta nueva entrega en 2003, sin embargo, las primeras sesiones no resultaron satisfactorias, lo que llevó a Noel Gallagher a descartar gran parte del material inicial.

Para este álbum, Noel permitió que otros miembros contribuyeran de manera mucho más significativa en la composición. Liam ayudó con tres temas, incluidos The Meaning of Soul y el exitoso sencillo Guess God Thinks I’m Abel. Por su parte, Gem Archer aportó A Bell Will Ring, mientras que Andy Bell escribió Keep the Dream Alive. Noel, por su parte, compuso algunas de las piezas más destacadas del álbum, como Lyla y The Importance of Being Idle.

Después de varios años de altibajos, este disco marcó un regreso a la grandeza y reafirmó a Oasis como una de las bandas más importantes de su generación, capaz de evolucionar sin perder su esencia.

Dig Out Your Soul (2008)

En octubre de 2008, Oasis lanzó su séptimo y último álbum de estudio, un punto final para la banda. A finales de 2007, pasaban por un buen momento, tanto personal como creativo. La grabación tuvo lugar en los famosos Abbey Road Studios en Londres, donde la banda buscó capturar una atmósfera más cruda y orgánica, inspirada en la música de finales de los 60 y principios de los 70.

En su momento, Noel describió el proceso como uno de los más libres que había experimentado, con la banda enfocándose en ritmos pesados y letras introspectivas. La influencia de la música psicodélica y el rock clásico es evidente en canciones como The Shock of the Lightning y Bag It Up, que combinan poderosos riffs y un nuevo sentido experimental.

Dig Out Your Soul fue recibido con críticas generalmente positivas, mientras que algunos de sus seguidores no se acoplaron del todo al carácter experimental de la producción. Comercialmente fue un éxito, vendiendo más de 2 millones de copias en todo el mundo. Los cortes de difusión The Shock of the Lightning, I’m Outta Time y Falling Down se convirtieron en favoritos del todos.

Poco después del lanzamiento del álbum, las tensiones dentro de la banda llegaron a un punto crítico, como se contó al principio. "Oasis era como un Ferrari: genial para mirar, genial para conducir y de vez en cuando perdía absolutamente el puto control cuando ibas demasiado rápido”, ha dicho el propio Liam en una entrevista.

La pregunta se impone: ¿Chocarán de nuevo la Ferrari?