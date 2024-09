Un documental de ‘Los Soprano’ revela los secretos tras el éxito

Diecisiete años después de su último episodio, los fanáticos de Los Soprano tendrán un nuevo contenido para disfrutar. No se trata de una nueva temporada o una película como ‘The Many Saints of Newark’ estrenada en 2021, sino de un documental llamado ‘Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano’ en dos partes.

Este proyecto, disponible en Max, ofrece la visión de la vida del creador de la serie, David Chase, y explora los secretos detrás del fenómeno televisivo que revolucionó la narrativa y el concepto de televisión de prestigio.

Con seis temporadas, la serie consolidó a HBO como un líder en la producción de contenido innovador. Alex Gibney, el director del documental, se mete en la mente de Chase revelando cómo concibió la serie como una película y cómo sus experiencias personales, incluyendo su relación con su madre y su tiempo en terapia, influenciaron profundamente la creación de Tony Soprano y su mundo.

El documental no solo explora el impacto cultural de Los Soprano, sino que también ofrece un retrato íntimo de Chase. Se verán testimonios de actores clave como Lorraine Bracco (la psiquiatra Jennifer Melfi) y Edie Falco (Carmela Soprano) así como también imágenes inéditas de audiciones y material detrás de escena. También se verán revelaciones sorprendentes sobre la influencia de la canción “Don’t Stop Believin’”, de Journey, en el controversial final de la serie, uno de los más recordados de la historia.

Uno de los nuestros ofrece a los fanáticos una oportunidad para redescubrir la serie y entender mejor la mente detrás de este fenómeno cultural, cuya influencia sigue resonando en el panorama televisivo actual.