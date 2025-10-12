Quién es Santiago Bauleti, el streamer de 23 años que sueña con enamorar a Zaira Nara

En tiempos donde el amor y las redes se mezclan sin pedir permiso, Zaira Nara se colocóen el centro de las miradas. Esta vez no por un colega del medio ni por un deportista famoso, sino por un streamer de 23 años que no teme decir lo que siente frente a miles de personas. Su nombre es Santiago Bauleti, aunque sus seguidores lo conocen como Baulo, y su historia es la de un chico común que, con carisma y humor, terminó llamando la atención de una de las modelos más reconocidas del país.

Todo empezó como una broma durante uno de sus vivos junto a Mernuel y Moski, con quienes impulsó el canal Mernosketti. Entre risas y anécdotas cotidianas, el joven lanzó una frase que se viralizó de inmediato: “Me parece la mujer más linda del mundo. Este año lo termino de novio con Zaira Nara.” Nadie imaginó que esa ocurrencia tendría tanta repercusión, pero las redes hicieron lo suyo: los seguidores comenzaron a etiquetar a la modelo en cada clip y el nombre de Bauleti empezó a sonar cada vez más fuerte.

La propia Zaira Nara se mostró divertida con la situación y, poco a poco, empezó a interactuar con él. Primero fueron likes, luego mensajes y finalmente una transmisión en vivo que comenzó a ger como posible ese objetivo. En Kick, Instagram y TikTok, el encuentro entre ambos multiplicó la audiencia y encendió las especulaciones de un posible romance. El joven, además, participa del programa Cinco Minutos Más en Vorterix, desde donde también alimenta la conversación con un tono siempre simpático y espontáneo.

Desde entonces, los cruces entre ellos se volvieron frecuentes. Zaira llegó a compartir salidas con el grupo de streamers e incluso fue vista con ellos en el show de Luck Ra en Vélez, al que asistió por invitación especial de Santiago. “Esta vez te prometo que bailamos”, le dijo en una entrevista en Luzu TV, dejando en claro que el vínculo entre ambos se sostiene también fuera de las pantallas.

En redes, los fans no tardaron en construir la narrativa de una “nueva pareja favorita”. Los clips de Zaira y Bauleti circulan en bucle, mezclando humor, complicidad y esa tensión sutil que hace que el público no deje de especular. Ella, fiel a su estilo, evita confirmaciones, aunque no oculta la buena onda: posan juntos, se mencionan en historias y comparten gestos que dejan más preguntas que respuestas.

En el entorno de los dos aseguran que, por ahora, se trata de una amistad que fluye sin etiquetas. Pero la química entre ellos es evidente, y cada aparición conjunta alimenta la curiosidad. “Esta vez te prometo que bailamos”, insistió él, repitiendo el guiño que ya se volvió su frase insignia entre los seguidores.

Así, Santiago Bauleti pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en uno de los jóvenes más mencionados del momento. Entre streams, shows y rumores, el influencer de 23 años parece disfrutar de su ascenso meteórico mientras sueña —sin disimulo— con conquistar el corazón de Zaira Nara.