Siguen activos los incendios en muchos puntos de la Patagonia y el fuego no da tregua, arrasa con todo a su paso incluso con las personas que se encuentran intentando contenerlo. Es el caso de Manu Hidalgo, un vecino y brigadista de Lago Puelo que mientras ayudaba a apagar los incendios sufrió graves heridas y ahora se encuentra en terapia intensiva en Bariloche.

El vecino sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo y complicaciones en las vías aéreas mientras por el humo, cuando colaboraba en el combate del incendio que afecta la zona de El Hoyo y Epuyén.

Tras ser trasladado de urgencia a Bariloche permanece allí en terapia intensiva. Según informaron allegados, Manu quedó atrapado por el avance del fuego durante las tareas de asistencia y fue rescatado con lesiones de gravedad. Su estado demanda cuidados intensivos y un seguimiento médico permanente, por lo cual su familia necesita ayuda para esos gastos.

Ahora su familia pide colaboración urgente para cubrir los gastos de su asistencia médica. En medio del caos y la desesperación por el fuego que avanza sobre las casas, la comunidad de la Comarca Andina se encuentra movilizada para poder ayudar a Manu.

Ya se encuentra acompañado de sus familiares, quienes viajaron a Bariloche para estar con él, pero ahora enfrentan la realidad de pagar el costo del traslado, alojamiento y alimentación, además de las intervenciones médicas.

Para esto iniciaron una campaña solidaria destinada a quienes puedan colaborar, destacando que cualquier aporte marca una diferencia en estas horas criticas.

Para quienes puedan y deseen donar para la familia y para Manu, pueden realizarlo a este alias:

MercadoPago: jazminlagopuelo

A nombre de Jazmín Hidalgo

La situación en Epuyén

El foco ígneo se inició el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y avanzó rápidamente por la extrema sequedad del bosque andino-patagónico y los matorrales. En apenas 48 horas, el fuego alcanzó las inmediaciones de Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a evacuar a más de 3.000 personas y provocó la destrucción de al menos 10 viviendas.

Este fin de semana se había restringido el tránsito en la Ruta 40 ya que las llamas habían llegado hasta allí, poniendo en peligro a los automovilistas.

El tránsito actualmente está habilitado en la zona mencionada, aunque piden extrema precaución por baja visibilidad y la circulación de equipos de emergencia en la ruta, además no descartan que eventualmente podrían volver a cortar el paso.