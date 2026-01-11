¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 11 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
"antes de que sea tarde"

Trump advierte a Cuba: si no hay acuerdo, no llegará mas petróleo a la isla

El mandatario estadounidense anunció el fin del flujo de crudo y dinero desde Venezuela hacia la isla tras la caída del régimen de Maduro. 

Por Redacción

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 12:12
PUBLICIDAD

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo e a través de un mensaje en su red social Truth Social al régimen de La Habana que lleguen "a un acuerdo" antes de que sea tarde. Esta semana ya dijo que Cuba estaba "a punto de caer".

"Cuba vivió durante muchos años de las grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proveía 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!", dice el mensaje. En él, dice que muchos de esos cubanos que defienden al dictador murieron en los ataques de la semana pasada. Y que Venezuela ya no necesita protección cubana, porque porque tiene a "los Estados Unidos de América, el mayor poder militar del mundo (de largo), para protegerlos". "Y los protegeremos".

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!", escribió Trump en mayúsculas en su mensaje, reenviado después por la cuenta de la Casa Blanca en X. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", añadió, recalcando también en mayúsculas esta última frase.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD