Neuquén trasladará la planta de GLP a Moquehue por la llegada del gas natural a Los Miches

Con la mirada puesta en ampliar el acceso a los servicios básicos en toda la Provincia, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Los Miches será trasladada a Moquehue ya que Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) llegó con la red de gas natural a esa localidad del norte neuquino.



El presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, brindó precisiones sobre la logística que se desplegará en las próximas semanas: aprovecharán las condiciones climáticas favorables para el movimiento de equipos en la zona cordillerana.



"No se trata solo de mover una estructura; es una medida estratégica que nos permite optimizar los recursos del Estado para llevar el servicio a más familias. El operativo incluye el desarme técnico en Los Miches y el traslado inmediato a Moquehue para iniciar el montaje", explicó Tojo.



Planificar y priorizar



El año pasado el gobernador Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a HIDENESA para financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue.



El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno. Esta extensión de la red permitirá que 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de GLP, mejorando sustancialmente la calidad de vida en la zona cordillerana y fortaleciendo el desarrollo turístico y residencial.



Obras para el equilibrio territorial



Además del traslado a Moquehue, donde ya está definido el predio y comenzaron los trabajos preliminares, el titular de la empresa pública provincial destacó que la agenda de trabajo para los meses estivales es intensa en todo el territorio.



HIDENESA continuará ejecutando tendidos de red y mejoras de servicio para llegar en sucesivas etapas a la Comunidad Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.



Con este avance, la Provincia busca reducir la brecha de infraestructura en el interior, garantizando que el recurso energético llegue de manera eficiente a las comunidades que más lo necesitan.



