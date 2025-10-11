Rocío Robles respondió si planean ser padres con Adrián Suar: “´Él sabe…”

Rocío Robles volvió a mostrarse abierta a conversar sobre su vida sentimental y lo que vive actualmente junto a Adrián Suar. Aunque desde el inicio evitó ponerle una etiqueta formal al vínculo, dejó en claro que están atravesando una etapa positiva y que disfrutan el momento sin presiones ni títulos.

Rocío Robles ya había comentado meses atrás que prefería no apresurar definiciones. En una entrevista televisiva explicó que se estaban conociendo y que hablar de fechas o compromisos no tenía sentido mientras todo fluyera con naturalidad. Esa misma postura la mantiene al día de hoy, aunque con mayor comodidad para hablar del tema.

En una charla con el ciclo Los profesionales de siempre, Robles reconoció que a medida que una relación avanza, aparecen más ganas de compartir lo que se vive. Sin embargo, remarcó que por ahora prefiere reservar algunos aspectos y dejar que todo se acomode a su ritmo. “Estoy bárbara”, respondió cuando le preguntaron cómo se siente en este presente afectivo.

Uno de los temas sobre los que fue consultada fue la posibilidad de convertirse en madre. Con total sinceridad, afirmó que nunca tuvo ese deseo como meta personal. Sostuvo que no se cierra a lo que pueda pasar, pero que no es un proyecto que la movilice ni algo que imagine como prioridad a futuro.

Además, explicó que su postura está tan definida que la conversa desde el primer momento con cualquier persona con quien inicie un vínculo. Según detalló, prefiere dejar las cosas claras para evitar malos entendidos o presiones externas. En ese sentido, aseguró que siempre “pone los puntos sobre las íes” para proteger su bienestar.

Ante la pregunta sobre si ya había hablado de esto con Adrián Suar, no dudó en responder que sí. Contó que él está al tanto desde el comienzo y que nunca fue un tema de conflicto entre ambos. Para ella, es clave poder expresarlo con honestidad para evitar situaciones incómodas más adelante.

Lo que sí la entusiasma es la idea de casarse algún día. Rocío Robles reconoció que adora las fiestas y todo lo relacionado con celebrar, desde vestirse de blanco hasta organizar una ceremonia. Sin embargo, aclaró que no hay planes inmediatos ni conversaciones en curso sobre ese punto dentro de su relación actual.

Pese a que insiste en que no se consideran formalmente novios, disfruta compartir momentos a solas y dejar que el tiempo acomode cada paso. Sin expectativas rígidas ni presiones, Rocío Robles reafirmó que vive este presente con libertad y que los temas importantes, como la maternidad, se hablan sin rodeos.

