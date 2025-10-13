Luli Fernández confesó por qué dejó a Cristian Cúneo Libarona tras 14 años: "Nos olvidamos de…"

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, pero quienes la siguen de cerca notaron el tono sereno y reflexivo con el que lo comunicó. Luli Fernández confirmó que su relación de casi década y media con Cristian Cúneo Libarona llegó a su fin, y lo hizo desde un lugar de honestidad y gratitud. No hubo reproches ni sombras de escándalo, sino una mirada sincera sobre cómo el paso del tiempo puede transformar incluso los vínculos más sólidos.

En un extenso mensaje que compartió en redes sociales, Luli Fernández comenzó recordando cómo empezó todo. Contó que lo conoció hace casi 14 años y que, desde el primer instante, sintió que era la persona indicada. Describió a su ahora expareja, Cristian Cúneo Libarona, como un hombre noble, leal, sencillo y lleno de afecto, cualidades que la convencieron de que quería formar una familia a su lado.

De ese amor nació Indalecio, su hijo, quien marcó el punto más luminoso del recorrido que compartieron. Luli aseguró que convertirse en padres fue lo más extraordinario que vivieron juntos, y que ese acontecimiento fortaleció aún más su unión durante varios años. El relato dejó ver que siempre estuvieron comprometidos con construir un hogar lleno de afecto.

Luli Fernández también remarcó los altibajos que atravesaron como pareja. Habló de momentos felices, pero también de etapas complejas en las que se apoyaron mutuamente y se cuidaron con profundidad. Señaló que ese nivel de compañerismo les permitió superar distintos desafíos con una enorme contención emocional.

El detalle más revelador llegó cuando explicó el origen de la distancia. Sin dramatismos, reconoció que, en algún momento, la dinámica cotidiana los llevó a correrse del lugar de pareja y centrarse tanto en lo familiar y lo afectivo que perdieron de vista su vínculo romántico. El cariño y la buena convivencia hicieron que ese cambio pasara inadvertido durante bastante tiempo.

Con el correr de los meses, ambos tomaron consciencia de ese desfasaje y comenzaron a replantearse su historia. Según relató, la decisión de separarse no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso dialogado y respetuoso. Destacó que, aunque el amor persiste, eligieron cambiar la forma de estar unidos.

Finalmente, reveló que ya hace un tiempo habían acordado cerrar la etapa como pareja, pero conservar el afecto que los enlaza como familia. Resaltó que se sienten afortunados de haber podido atravesar esa transición desde la amabilidad y sin conflictos que dañen su vínculo.

La relación había comenzado en 2011 y se formalizó con una boda civil en octubre de aquel año. Curiosamente, decidieron poner punto final justo en el mismo mes en que se acercaban a los 15 años de matrimonio. Con madurez y calma, ambos eligieron priorizar el bienestar emocional y recorrer caminos distintos, sin renunciar al cariño que los unirá siempre a través de su hijo.