Pampita y Benjamín Vicuña celebraron juntos el cumpleaños de Benicio: las mejores fotos

El fin de semana tuvo como protagonista a Benicio, el hijo menor que comparten Pampita y Benjamín Vicuña, quien celebró sus 11 años con una fiesta que reunió a gran parte del clan. La celebración se llevó a cabo en el restaurante Mestizo, ubicado dentro del complejo Delta Fútbol, un espacio elegido para disfrutar al aire libre y con múltiples actividades pensadas para los chicos.

Al encuentro asistieron los hermanos mayores de Benicio: Bautista y Beltrán, además de Anita Moritán, la hija menor de Pampita con su exmarido. La presencia de los hermanos mayores le dio un marco familiar especial a la jornada, que estuvo cargada de juegos, risas y momentos compartidos.

Quienes no pudieron participar del festejo fueron Magnolia y Amancio, los hijos que Benjamín Vicuña tuvo con la China Suárez. Ambos se encuentran actualmente en Estambul junto a su madre, por lo que su ausencia fue entendida como parte de la dinámica familiar repartida entre distintos países.

A través de sus redes sociales, Pampita se encargó de mostrar algunos de los momentos más destacados del cumpleaños. Entre las imágenes, se pudo ver un inflable gigante que fue uno de los atractivos principales, además de juegos con pelota que divirtieron tanto al cumpleañero como a sus invitados.

La torta también se llevó todas las miradas: estaba decorada con imágenes de los ídolos de Benicio, entre ellos Milo J, un gesto que dejó en claro cuánto protagonismo se le dio a los gustos del niño. Los detalles personalizados marcaron el tono de un evento pensado especialmente para él.

Horas antes del festejo, la conductora había compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple amorcito de mi vida. 11 años bendecidos. Te amamos”, escribió junto a un collage de fotos que mostraba distintas etapas del crecimiento de su hijo, en una publicación que rápidamente cosechó miles de mensajes cariñosos.

La reunión también reunió a las actuales parejas de los protagonistas. Martín Pepa, novio de Pampita, acompañó toda la jornada y compartió momentos con los presentes. Del mismo modo, asistió Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, quien se mostró integrada al clima familiar.

Según trascendió, Roberto García Moritán también se hizo presente en el evento junto a su nueva pareja. La convivencia respetuosa entre los distintos vínculos de la familia ensamblada llamó la atención por la cordialidad y la naturalidad con la que compartieron el espacio. El cumpleaños dejó postales que reflejan un presente armonioso y un entorno afectivo unido por los más chicos.