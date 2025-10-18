Nico Vázquez confesó cuándo se enamoró de Dai Fernández: “Era mi mejor amiga hasta...”

La relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández dejó de ser un rumor para convertirse en una historia confirmada por el propio actor. Después de mostrarse juntos en varias oportunidades y alimentar versiones sobre un nuevo romance, él eligió hablar con honestidad en una entrevista con Sálvese quien pueda. Allí reveló no solo cómo nació el vínculo, sino también el instante exacto en el que advirtió que algo había cambiado en su manera de mirarla.

Todo surgió a partir de una pregunta del cronista Rodrigo Bar, quien le consultó si el acercamiento había tenido origen en el dolor que ambos atravesaban. Él no dudó ni un segundo en responder. Según reconoció, compartían un momento emocional muy difícil y eso les permitió apoyarse de una manera diferente a lo habitual. Lo que empezó como contención entre colegas se transformó lentamente en una conexión más profunda.

Nico Vázquez destacó lo valioso que fue sentirse escuchado y acompañado sin que mediara la exposición que implica ser una figura pública. Explicó que encontrar un espacio seguro, lejos del juicio externo, hizo toda la diferencia. Confiar en alguien en medio del duelo, aseguró, es una de las experiencias más transformadoras que le tocó vivir.

El actor habló de la amistad como el punto de partida. Dijo que entre ambos existía un compañerismo auténtico, nacido del trabajo compartido en la obra “Rocky”. En ese entorno se generó una confianza sincera, cimentada en largas charlas y silencios compartidos, sin presiones ni expectativas.

Con el correr del tiempo, aquello que parecía una gran amistad empezó a tomar otro color. Nico Vázquez contó que se dio cuenta de que el vínculo tenía otra intensidad. Fue entonces cuando apareció una pregunta interna que lo descolocó: ¿y si lo que sentía ya no era solo cariño fraternal? Esa duda fue el inicio de un cambio que lo obligó a mirarla con otros ojos.

Reconoció que lo más desconcertante fue advertir que ese sentimiento no era unilateral. Según relató, ella también estaba atravesando emociones similares, aunque ninguno de los dos se lo había dicho todavía. El descubrimiento llegó de manera honesta, sin dramatismo y sin planearlo.

En medio de esas sensaciones cruzadas, apareció el planteo clave: ¿dar el paso o reprimir lo que sentían? Nico Vázquez recordó que la charla decisiva surgió casi sin querer, cuando ambos aceptaron que algo les estaba pasando y que era imposible seguir ignorándolo.

Finalmente, confesó que eligieron abrirse a esa posibilidad y ver hacia dónde los llevaba. Sin frases grandilocuentes ni promesas, apostaron a lo que surgía naturalmente. Para él, lo más sorprendente no fue enamorarse, sino darse cuenta de que el amor había estado ahí mucho antes de reconocerlo.