Gimena Accardi lanzó una advertencia a Nico Vázquez por su relación con Dai Fernández

La historia de Gimena Accardi y Nico Vázquez parecía blindada por los años, la convivencia y los proyectos compartidos. Sin embargo, el anuncio de su separación y la reciente confirmación del romance del actor con Dai Fernández cambiaron por completo la escena. Y, aunque había preferido mantenerse al margen, esta vez Gime eligió hablar y lo hizo dejando una frase que todavía resuena.

Durante una entrevista con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la actriz habló sin rodeos sobre la nueva pareja de su ex. “Si Nico está bien, yo estoy bien, le deseo lo mejor, de todo corazón. A él y a Dai, nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, dijo con un tono sereno que contrastó con el revuelo que sus palabras generaron.

Con la calma de quien aprendió a procesar un cierre, Gimena Accardi también se refirió a la actriz de Rocky, a quien definió con afecto. “Dai es un amor, es una divina. Es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se tuvieron que dar, te podés enamorar, sentir cosas, y bien por ellos, me alegra”. Una respuesta amable, aunque con un trasfondo que dejó abierta la lectura.

Cuando la charla viró hacia los rumores que circulaban desde hace semanas, la actriz soltó la frase que se llevó todos los titulares. “Entiendo las especulaciones, es lógico, pero no, o quiero creer que es de ahora”. Ese “quiero creer” marcó un antes y un después, porque fue lo más parecido a una advertencia pública.

Con un tono más reflexivo, Gimena Accardi aclaró que su historia con Nico Vázquez ya había tenido su cierre mucho antes de que los rumores tomaran fuerza. “Ya veníamos separados desde hace tiempo. Se venía filtrando sobre la separación, así que decidimos contarlo nosotros”, explicó, dejando en claro que no hubo conflicto ni terceros involucrados.

Pese a todo, el cariño sigue intacto. “Yo a Nico lo adoro. Siempre lo voy a querer feliz, sea con Dai o con la que quiera, pero el amor de pareja se terminó. Tenemos un vínculo hermoso, podemos charlar. Pasé 18 años siendo una persona muy feliz con un hombre que me hizo muy feliz”.

Serena, medida y con ese equilibrio que siempre la distinguió, Gimena Accardi habló sin resentimientos, pero con la sutileza de quien todavía está procesando una historia que marcó una etapa. No necesitó ironías ni reproches, solo una frase honesta que, en su simpleza, dijo mucho más de lo que parecía.