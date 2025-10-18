En un partido cargado de emociones, Boca recibe a Belgrano

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca recibe a Belgrano de Córdoba por la zona A desde las 18hs. A una semana y media del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Xeneize vuelve al ruedo, en un cotejo que tendrá un homenaje especial para quien supiera ganar la Copa Libertadores.

En Boca deben dar vuelta la página y pensar en lo que viene, el torneo local es el único objetivo además de clasificar a la Copa Libertadores. Para ello, deberán sumar de a tres como local ante Belgrano, apuntar al juego ante Barracas Central, postergado que se disputará el 27 de octubre; para lograr la clasificación a octavos de final.

Para el juego de esta tarde, que tendrá a Pablo Dóvalo como juez, Claudio Úbeda podrá contar con Leandro Paredes, quien llegó el miércoles post fecha FIFA, y el retorno de Carlos Palacios, recuperado de su lesión. La mala es la lesión de Alan Velasco, quien se pierde lo que queda del torneo, y la no recuperación de Cavani.

Con un partido menos, Boca está sexto con 17 unidades, a dos del líder Defensa y Justicia. En su última presentación hace dos semanas, había goleado a Newell´s por 5-0.

Por su parte Belgrano, llega con una racha de tres empates consecutivos y con la necesidad de sumar, ya que está décimo con 15 puntos, y a una unidad de Huracán, el octavo y último clasificados.

El equipo de Ricardo Zielinski, que pondrá lo mejor que tiene para su visita a La Bombonera, tiene la cabeza puesta también en el duelo de semifinales de Copa Argentina, que se disputará el jueves 23 ante Argentinos Juniors.

Probables Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido:

Hora: 18.15

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.