El polémico comentario de Zaira Nara contra el nuevo novio de Wanda: "Si fuera un santo no..."

El desembarco oficial de Martín Migueles en la vida pública no pasó desapercibido, y menos aún cuando una de las voces más cercanas a Wanda Nara dejó frases que dieron pie a interpretaciones filosas. Zaira Nara, siempre medida en sus declaraciones, sorprendió con una serie de comentarios que encendieron el avispero mediático y pusieron el foco sobre el nuevo entorno sentimental de su hermana.

Todo comenzó durante una entrevista en vivo para el ciclo SQP, donde la modelo asistía a un evento distendido y de agenda social. La charla avanzaba sin mayores sobresaltos hasta que el tema de Martín Migueles salió a la superficie. Con una sonrisa relajada, recordó un viaje compartido a Uruguay y destacó algunos gestos cotidianos del empresario: “Nos hizo el asado y trató de que entrenemos, aunque no lo logramos”, contó entre risas.

Sin embargo, la conversación tomó un giro abrupto cuando ingresó una pregunta directa sobre los antecedentes del empresario y sus vínculos comerciales. La consulta fue formulada sin filtros, y la reacción de Zaira Nara marcó un quiebre en el tono. Sin negaciones ni evasivas, deslizó una frase que muchos interpretaron como un retrato involuntario de las elecciones sentimentales de su hermana: “Siento que ella necesita adrenalina en su vida”.

La respuesta, lejos de cerrar el tema, provocó un cruce en el móvil. La panelista que hizo la pregunta insistió en que el asunto excedía lo “emocionante” y lo vinculó con conductas cuestionables. La réplica de Zaira Nara fue tan breve como punzante, y dejó flotando una idea incómoda: “Si todos dijeran que es un santo, capaz que no le gustaría”, disparó, sugiriendo que el perfil del empresario no es precisamente el de alguien inofensivo.

Consciente del revuelo que podía generar, intentó reencauzar el diálogo con una confesión que terminó revelando más de la dinámica familiar. Contó que existe una manera infalible de anticiparse a las decisiones de su hermana: todo lo prohibido la atrae. “Donde le decís que no vaya, ahí va”, señaló con tono de complicidad.

Lejos de retractarse o suavizar sus palabras, pareció aceptar que el debate ya estaba instalado. Incluso se permitió una última línea que combinó ironía con diplomacia: “Pero me cae bien Migueles”, lanzó antes de despedirse del móvil.

La repercusión no tardó en instalarse en redes y programas de espectáculos, donde los dichos fueron analizados con lupa. Muchos interpretaron que, aunque intentó mantener un tono amigable, dejó expuesto que el entorno ya tomó nota de las controversias que rodean al empresario. Otros destacaron que, con su estilo frontal, puso en palabras lo que varios venían insinuando por lo bajo.

Mientras tanto, el círculo cercano de la pareja evita pronunciarse públicamente, aunque puertas adentro el comentario habría generado sorpresa. Lejos de desentenderse, Zaira Nara volvió a dejar en claro que, pese a cualquier ruido mediático, su vínculo con su hermana sigue siendo de confianza y sinceridad, aunque esa sinceridad a veces incomode.