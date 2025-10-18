El romántico gesto que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez: qué costoso regalo le dio

Desde su reencuentro con sus hijos en Turquía, la China Suárez comparte con sus seguidores en redes sociales cada momento de su vida familiar en Estambul. Entre paseos, juegos y descubrimientos, la actriz muestra cómo disfruta de la compañía de Amancio Vicuña y sus pequeños en la ciudad.

Recientemente, la protagonista de Casi Ángeles sorprendió a sus fans al revelar un gesto muy especial que recibió de Mauro Icardi. Al regresar de un paseo con su hijo, la China Suárez se encontró con un detalle que no pudo dejar de compartir: un gran ramo de sus flores favoritas esperándola en su hogar.

“Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió la China Suárez junto a la imagen del ramo, en la que se observan peonías rosadas combinadas con pequeñas flores blancas y hojas verdes que completan el arreglo. De inmediato, quedó claro que el regalo había sido enviado por Mauro Icardi.

La elección de las flores no fue casual. Según explicó la China Suárez, las peonías representan amor, prosperidad y buena fortuna. Esta simbología, sumada a la belleza de las flores, convirtió el gesto en algo mucho más significativo que un simple presente.

El momento fue compartido con emoción en redes, donde la actriz expresó su alegría y gratitud hacia Icardi. Para ella, la sorpresa fue un cierre perfecto de un día familiar que ya había estado lleno de sonrisas y emociones.

Ese mismo día, la China Suárez documentó la salida que realizó con su hijo, mostrando cómo Amancio disfrutó de la visita a la Torre de Gálata. Con entusiasmo, el pequeño observaba la ciudad desde lo alto y señalaba los barcos que navegaban por el Bósforo, mientras su madre registraba cada detalle.

La Torre de Gálata, ubicada en el barrio de Beyoğlu, es uno de los sitios más emblemáticos de Estambul. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del Bósforo y del casco antiguo, convirtiéndose en una parada obligatoria para locales y turistas, y en un escenario perfecto para la diversión familiar.

Entre paseos y momentos de cariño, la China Suárez logró capturar tanto la felicidad de su hijo como el gesto romántico de Mauro Icardi. Las imágenes y publicaciones reflejan un día lleno de afecto y detalles significativos, que dejaron en claro que, incluso en medio de la rutina, siempre hay lugar para sorpresas que alegran el corazón.