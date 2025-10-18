Verstappen dominó la carrera Sprint donde Colapinto terminó 14 en Estado Unidos

En disputa el Gran Premio de Estados Unidos, fecha 19 del calendario 2025 de la fórmula 1 que cuenta, además de la principal carrera del domingo, con una prueba Sprint, donde Max Verstappen se quedó con el triunfo y achicó diferencias a los de arriba. Por su parte el piloto argentino Franco Colapinto terminó puesto 14 .

Golpe de escena en la Sprint, Max Verstappen se quedó con el triunfo y achicó diferencias a los Mclaren de Piastri y Norris, que largaban detrás, pero que en la primera curva se chocaron con Fernando Alonzo, quedando los tres fuera. El Neerlandés dominó de punta a punta y sigue acortando distancias.

Por el lado de Franco Colapinto, largó en el puesto 17, por de su compañero Gasly, pero no mostró gran potencia en su auto, estando incluso varios segundos retrasado. lo positivo para el argentino fue la gran cantindad de abandonos por golpes. además de los Mclaren y Alonso, En el giro 16 Stroll chocó a Ocon y quedaron ambos fuera, y Bearman fue sancionado con 10 segundo, quedando en el fondo de los que terminaron. EL argentino terinó 14, mientras que su compañero Piastry fue 10°.

“me tocaron de atrás y se pinchó la goma. Igualmente nos falta ritmo y no estamos rápido, debemos trabajar para la qualy para estar mejor”, dijo Franco Colapinto

Ahora con los 8 puntos logrados, Verstappen quedó con 281 puntos. El campeonato lo lidera Oscar Piastri con 336, seguido por Lando Norris con 314.Ahora

Las acciones siguen para el sábado. desde las 18hs en el Circuito de las Américas comenzará la clasificación al Gran Premio, que será a 56 vueltas, a disputarse el domingo desde las 16hs.

Noticia en desarrollo.