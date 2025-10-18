Los desgarradores mensajes de despedida para Mariano, el hermano gemelo de Juan Castro

El viernes pasado, Mariano Castro, hermano gemelo del reconocido periodista Juan Castro, falleció a los 54 años, dejando un profundo vacío en su familia y seguidores. Su muerte se produjo después de varios años de lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis, enfermedad que había revelado públicamente en 2021.

A pesar de compartir la misma pasión por el periodismo que su hermano, Mariano Castro mantenía un perfil más discreto. Su vida privada incluía momentos muy especiales, como la llegada de su hijo León en 2013 junto a Mey Scápola, hija de la actriz Mercedes Morán. La noticia de su deceso fue difundida por Ángel de Brito, generando una ola de mensajes de afecto en redes sociales.

Entre los mensajes más conmovedores se podían leer expresiones de cariño y respeto: “QEPD Mariano, Dios te enviará junto a él”, “Triste noticia. Abrazo al cielo a los dos y condolencias a su familia” y “Descansa en paz, el reencuentro con Juan”, reflejando la profunda admiración y el cariño que le profesaban quienes lo conocieron o lo seguían.

La historia de los hermanos Castro está marcada por la tragedia. El 2 de marzo de 2004, Juan sufrió una caída desde el balcón de su departamento en Palermo. Falleció pocas horas después debido a un paro cardíaco derivado de una falla multiorgánica provocada por un virus intrahospitalario, dejando un recuerdo imborrable en quienes lo conocieron.

Mariano Castro siempre expresó públicamente cuánto extrañaba a su hermano. En el 20º aniversario de la muerte de Juan Castro, recordó con emoción: “Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”.

El periodista también compartió reflexiones sobre la vida y la personalidad de su gemelo: “Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, palabras que revelan la intensidad de su vínculo fraternal.

Además, Mariano Castro rememoró los valores de su hermano y la huella que dejó en su entorno laboral: “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”.

El fallecimiento de Mariano Castro revive la historia de los hermanos y la emotiva conexión que compartieron. Sus seguidores y amigos lo despidieron con mensajes llenos de amor, recordando no solo su labor profesional, sino también su humanidad y el vínculo inquebrantable con Juan Castro.