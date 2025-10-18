El ciclo de Cristian “Ogro” Fabbiani en Newell’s llegó a su fin. Tras la dura derrota por 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, la comisión directiva encabezada por Ignacio Astore decidió ponerle punto final a la etapa del exdelantero al frente del plantel profesional.

El mal presente futbolístico, sumado a la histórica goleada sufrida ante Boca por 5-0 en la Bombonera, aceleró la salida del entrenador, que no logró revertir el flojo rendimiento del equipo en el Torneo Clausura. La Lepra quedó sin técnico y con un panorama complicado de cara al cierre del año.

Por el momento, Lucas Bernardi, actual entrenador de la Reserva, asumirá de forma interina mientras la dirigencia define al sucesor definitivo. La intención de Astore y su comisión es que el nuevo DT llegue antes del cierre del año futbolístico, con el objetivo de rearmar un plantel que viene golpeado y sin rumbo claro.

Durante su gestión, Fabbiani dirigió 27 partidos oficiales, con un saldo de ocho victorias, nueve empates y diez derrotas. Si bien en algunos tramos su equipo mostró una idea ofensiva y dinámica, la falta de regularidad y de resultados terminó marcando el rumbo de su despedida.

Ahora, la dirigencia rojinegra analiza distintos nombres para ocupar el banco. El perfil buscado apunta a un técnico con experiencia en el fútbol argentino y con capacidad para potenciar a los juveniles del club, una de las banderas del proyecto deportivo.