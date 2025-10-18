Thiago Medina publicó una foto que preocupó a todos en medio de su recuperación

Thiago Medina atraviesa un momento delicado que mantiene en alerta a sus seguidores. Días atrás, el ex Gran Hermano recibió el alta luego de permanecer 28 días internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras sufrir un grave accidente en moto que puso en riesgo su vida.

A pesar de la recuperación milagrosa, la realidad golpea con fuerza. En las últimas horas, Thiago Medina compartió en Instagram una foto frente al espejo acompañada de una reflexión sobre lo vivido, donde dejó en evidencia que la recuperación recién comienza.

"Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo", escribió, dejando entrever la magnitud del susto que vivió. Sin embargo, aclaró que aún deberá afrontar un arduo proceso de rehabilitación para volver a su estado físico completo.

La publicación también dejó un dato que preocupó a muchos: durante su hospitalización, Thiago Medina perdió 20 kilos. El ex Gran Hermano admitió que esa pérdida de peso forma parte de las secuelas del accidente y del tiempo que debió pasar en cuidados intensivos.

A pesar de esta situación, Thiago Medina mostró optimismo. Explicó que ya está siguiendo un plan de alimentación para recuperar el peso perdido y celebró pequeños avances, como los 2 kilos que logró aumentar desde su alta, mostrando compromiso con su recuperación.

Antes de dejar el hospital, Thiago Medina grabó un video de agradecimiento donde destacó la labor de médicos, enfermeros y personal no médico que lo asistieron durante casi un mes. Su mensaje reflejó gratitud y alivio tras un período que calificó de extremadamente difícil.

"En el hospital me atendieron re bien. Estuvieron siempre atentos, todos los doctores y enfermeros hicieron un trabajo increíble", expresó en la grabación, resaltando la dedicación del equipo de salud que lo acompañó en cada etapa de su recuperación.

Finalmente, Thiago Medina concluyó su mensaje con un gesto de optimismo: "No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición. Estoy contento de haber estado acá y feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa", dejando claro que, aunque el camino continúa, está dispuesto a enfrentar la recuperación con fuerza y esperanza.