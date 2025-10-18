Con 332 equipos y una fuerte presencia zonal, inicia el Torneo Regional Federal Amateur

Comienza este fin de semana la edición 2025-26 del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, competencia organizada por el Consejo Federal, que se divide en 8 regiones, y que entrega cuatro ascenso al Federal A. Serán 332 equipos, 6 de Neuquén y 16 de Rio Negro.

La presentación oficial de la competencia se realizó el viernes en el Viamonte 1366, sede oficial de AFA, donde presidentes de Liga y clubes se hicieron presentes. El acto estuvo encabezado por el secretario general del Consejo Federal Javier Treuque, quien resaltó que “Este campeonato representa a cada provincia de nuestro país, con más de 330 clubes que apuestan al desarrollo de su gente y su identidad”.

La competencia mantiene su formato de disputa como en su primera edición del 2018, todos los clubes están divididos en 8 regiones, donde saldrá un ganador y que disputará la gran final del ascenso frente al vencedor de otra región, quedando solo cuatro ascenso al Federal A.

la competencia se abre con el clásico entre Rova vs Argentinos del norte

La Patagonia tiene 43 equipos: 4 de Tierra del Fuego, 9 de Santa Cruz, 8 de Chubut, 16 de Rio Negro, y 6 de Neuquén. Todos distribuidos en diez grupos de 4 y uno de tres. El ganador de la región jugará la final por el ascenso ante Pampeana Sur.

Por el lado de Neuquén, dicen presente Independiente, Alianza de Cutral Co, Maronese, Petrolero Argentino, San Patricio del Chañar, y el debutante en la competencia Patagonia.

Por su parte, Rio Negro será la provincia con más representantes, cuenta con Estudiantes, Puerto Moreno y Cruz del Sur de Bariloche, Unión Alem Progresista de Allen, Jorge Newbery, Talleres Sao y Villalonga de Viedma; Independiente de Rio Colorado, Deportivo Roca, Argentino del norte, La Amistad y Pillmatun de Cipolletti. Sportman de Choele Choel, Asociación Español de Luis Beltrán, Atlético Regina, y Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci.

Mapa de todos los clubes de la Patagonia que competirán

Así será la primera fecha.

Comienza la acción, en la zona se enfrentan Puerto Moreno vs Cruz del Sur, mientras que San Martín de Esquel se verá las caras con Estudiantes. El grupo 6 es el único con tres equipos donde hay solo neuquinos; Petrolero recibe a Maronese 17hs, libre Independiente.

Por otro lado en el grupo 7, estarán los otros tres de LIFUNE, Alianza recibe a Patagonia 17hs, mismo horario para San Patricio del Chañar ante Unión de Allen. En el grupo 9 habrá clásico de la ciudad, donde el Deportivo Roca se verá con Argentinos del norte, mientras que La Amistad desde las 17hs se enfrenta a Pillmatun.