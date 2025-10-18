Un violento choque frontal se produjo este sábado por la tarde sobre el kilómetro 55 de la Ruta Nacional 151, en las inmediaciones de Sargento Vidal, involucrando a un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo.

El siniestro ocurrió cerca de las 14 y movilizó rápidamente a personal de Bomberos y de la Policía de Río Negro, que se encuentran trabajando en la zona del accidente. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas, aunque se confirmó que la camioneta fue la que resultó con mayores daños estructurales tras el impacto.

Por su parte, el colectivo terminó volcado sobre uno de los márgenes de la ruta. Aún no se pudo confirmar si transportaba pasajeros al momento del siniestro ni el estado de su conductor.

La Ruta Nacional 151 es uno de los corredores viales más transitados del Alto Valle y del norte de la Patagonia, utilizada frecuentemente tanto por vehículos particulares como por transporte de pasajeros y camiones de carga. En los últimos años, los organismos de emergencia han advertido sobre el incremento de siniestros viales en varios tramos de esta ruta, a causa del alto caudal de tránsito y el deterioro del pavimento.

El tránsito en la zona del accidente se encuentra parcialmente restringido y se solicita a los conductores extremar las precauciones.

Noticia en desarrollo...