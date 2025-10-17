Colombia y Francia van por el bronce en el Mundial Sub-20 de Chile

Colombia y Francia se enfrentan este sábado por el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Ambos llegan con la herida fresca de las semifinales: los Cafeteros cayeron por la mínima ante la Selección Argentina, mientras que los franceses perdieron por penales frente a Marruecos.

El partido comenzará a las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del somalí Omar Abdilkadir Artan y transmisión de DSports.

El equipo dirigido por César Torres intentará cerrar el torneo con un triunfo que iguale su mejor actuación histórica, lograda en 2003. Sin embargo, no podrá contar con el defensor Jhon Rentería, expulsado en el duelo ante la Albiceleste.

Del otro lado, los Galos buscarán despedirse con una sonrisa luego de un certamen irregular en el que avanzaron como uno de los mejores terceros y eliminaron a Japón y Noruega en las fases finales.

Las probables formaciones:

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González, Royner Benítez; Óscar Perea y Emilio Aristizábal. DT: César Torres.

Francia: Lisandro Olmeta; Justin Bourgault, Elyaz Zidane, Noham Kamara, Gaby Beyuku; Mayssam Benama, Fodé Sylla, Andréa Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal y Ilante Touré. DT: Bernard Diomede.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Hora: 20 (Argentina)

TV: DSports

Árbitro: Omar Abdilkadir Artan (Somalia)