Operaron a Thiago Medina: qué es la Toilette de la herida quirúrgica y cómo respondió

Thiago Medina continúa atravesando un proceso de recuperación que, aunque lento, se muestra cada vez más alentador. El ex participante de Gran Hermano se encuentra internado desde hace casi tres semanas, luego de haber sufrido un grave accidente que puso en riesgo su vida. En medio de la preocupación, su entorno comparte novedades que transmiten calma y esperanza.

Fue Daniela Celis quien informó en sus redes sociales que el joven sigue evolucionando de manera favorable. Según detalló, Thiago Medina está despierto, recibe oxígeno a través de una cánula nasal y ya puede alimentarse. El mensaje estuvo acompañado por un pedido de acompañamiento espiritual para sostener este momento tan delicado.

Sin embargo, también comunicó que los médicos decidieron avanzar con un nuevo procedimiento: un toilette de la herida quirúrgica. Este paso, fundamental en casos como el suyo, busca garantizar que la cicatrización se produzca en las mejores condiciones y sin complicaciones que retrasen la evolución positiva que viene mostrando.

El toilette quirúrgico consiste en una limpieza profunda de la zona afectada, con el objetivo de eliminar tejidos dañados, bacterias o residuos que puedan generar infecciones. Al realizar esta técnica, los profesionales de la salud procuran que el cuerpo del paciente tenga mayores chances de regenerar los tejidos de forma segura y estable. En el caso de Thiago, este procedimiento se volvió imprescindible en su camino de recuperación.

Mientras tanto, su familia también se muestra esperanzada al observar los avances cotidianos. Camila Deniz, su hermana, relató con emoción que él ya abrió los ojos, dejó el respirador y hasta habló. Según contó, sus primeras palabras fueron dirigidas a ella, en un gesto cargado de ternura.

En ese mismo relato, la joven destacó que lo primero que Thiago Medina preguntó fue por sus hijas. Los pensamientos hacia las pequeñas, junto con la compañía de sus seres queridos, se volvieron una fuerza extra para seguir adelante en este difícil proceso.

Dentro de la habitación en la que permanece internado, los dibujos que sus hijas le acercaron funcionan como amuletos cargados de energía positiva. Afuera del hospital, también se multiplica el cariño de los fanáticos, que dejaron carteles y mensajes de aliento. Daniela Celis agradeció esas muestras de afecto que, según expresó, se sienten en cada paso de esta lucha.

La atención médica especializada, sumada al apoyo familiar y la fe de quienes lo rodean, permiten que la recuperación de Thiago Medina avance con señales cada vez más firmes. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, cada nuevo gesto y palabra se convierten en un motivo de esperanza.