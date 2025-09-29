Qué le dijo Thiago Medina a Daniela Celis en su primera charla tras el accidente

El 12 de septiembre marcó un antes y un después en la vida de Thiago Medina. Aquel día, el exconcursante de Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde entonces, su estado de salud mantiene en vilo a familiares, amigos y seguidores que siguen con atención cada parte médico.

El impacto del siniestro obligó a los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega a realizarle dos operaciones de urgencia, entre ellas la extracción del bazo. Con el paso de los días, la situación se complicó por una lesión pulmonar y una intervención para reparar la parrilla costal, lo que mantuvo al joven en terapia intensiva y bajo respiración asistida.

Pese a la preocupación inicial, el último fin de semana trajo un respiro. El equipo médico informó que se comenzó a retirar la asistencia respiratoria mecánica, un avance que fue confirmado con alegría por Daniela Celis, madre de las gemelas que comparte con Thiago Medina.

Daniela Celis detalló que el domingo se logró reemplazar la ventilación mecánica por una cánula nasal de alto flujo, lo que permitió que Thiago Medina pudiera estar más consciente y conectado con su entorno. “Está despierto, aunque sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado”, explicó con cautela.

En un mensaje grabado, Daniela Celis contó lo que vivió en su encuentro más reciente con él: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Es un proceso largo, con altos y bajos, pero seguimos con fe y esperanza”. Sus palabras reflejaron la mezcla de alivio y fortaleza que requiere esta etapa de recuperación.

Lo más emotivo llegó cuando Daniela Celis relató qué fue lo primero que dijo Thiago Medina al reaccionar: “Me preguntó por las nenas. Lo repitió varias veces: ‘¿Y las nenas?’. Ese fue su primer pensamiento, y me emocionó profundamente”. Un gesto que refleja la unión familiar aún en medio de la adversidad.

El parte médico subrayó que el paciente se encuentra estable, sin necesidad de drogas inotrópicas y con parámetros positivos, aunque bajo estricta vigilancia. La recuperación, sin embargo, todavía demanda tiempo y cuidados especializados.

En paralelo, trascendió que los profesionales evalúan una tercera intervención quirúrgica cuando Thiago Medina esté lo suficientemente estabilizado. Si bien los avances son esperanzadores, el camino hacia su recuperación completa continúa abierto, sostenido por la fe de sus seres queridos y el apoyo de cientos de personas que siguen su evolución.