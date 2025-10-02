Se filtró cómo recibieron algunas presas a Morena Rial en el penal de Magdalena

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo que generó sorpresa. Tras ser trasladada al penal de Magdalena, en su entorno surgieron dudas respecto a cómo sería recibida por las demás internas. Ese interrogante quedó en evidencia luego de que su flamante abogado, Martín Leiro, revelara qué comentarios escuchó dentro de la unidad y cómo algunas reclusas reaccionaron a la llegada de la influencer.

La primera señal de alarma llegó por la descripción del propio representante legal. En su visita a Polémica en el bar (América TV), Leiro señaló que la hija de Jorge Rial “está consternada” con el espacio en el que quedó alojada. Una frase que abrió la puerta a especulaciones sobre sus condiciones de detención y la adaptación de la mediática en el nuevo lugar.

Sin embargo, el letrado intentó bajar el tono de la preocupación y llevó tranquilidad con un dato llamativo: varias de sus clientas que cumplen condena en el penal se ofrecieron a proteger a Morena Rial. “Quiero hacer una aclaración en relación al bienestar de Morena dentro de la Unidad. Yo tengo clientas en el establecimiento, las cuales están dispuestas a albergarla y protegerla”, expresó frente a las cámaras.

Las palabras del abogado generaron sorpresa inmediata entre los panelistas. Silvina Escudero, que participaba del debate, lo interrumpió para aclarar: “¿Estamos hablando de jefas de bandas dentro de la Unidad, que mandan en la cárcel?”. Ante la consulta, Leiro descartó esa posibilidad y aclaró que no se trata de líderes carcelarias, sino de mujeres con las que ya mantiene relación profesional.

El propio defensor precisó entonces cómo sería esa ayuda. “Son clientas mías. Personas que están detenidas, que están dispuestas a darle un lugar dentro del pabellón para que esté relativamente bien”, indicó, insistiendo en que la intención es acompañar a la mediática para que atraviese este momento con la menor tensión posible.

Más allá de este escenario, Martín Leiro también repasó el trasfondo que llevó a la influencer a quedar alojada en ese penal. “En primera instancia, el juzgado de intervención le revoca la excarcelación extraordinaria que venía gozando y es alojada en la Comisaría 7° de Lomas de San Isidro", explicó el abogado, al reconstruir el camino judicial.

Finalmente, detalló el motivo del traslado hacia Magdalena: como en esa comisaría no había espacio suficiente para mantenerla detenida, se solicitó un cupo al Servicio Penitenciario y allí fue donde quedó alojada de manera definitiva. Así, la estadía de Morena Rial en la unidad bonaerense abre una nueva etapa en su proceso legal, marcada por la incertidumbre y por la atención mediática que despierta cada paso que da.