Cuál es el nuevo canal al que irá Beto Casella y quién lo reemplazará en Bendita

El futuro televisivo de Beto Casella volvió a quedar en el centro de la escena. Después de un año complicado en El Nueve, marcado por internas y reclamos de producción, el histórico conductor de Bendita estaría a un paso de cambiar de pantalla. Según trascendió, el periodista ya tendría todo encaminado para desembarcar en América TV, lo que marcaría el cierre de una etapa de veinte años al frente del clásico ciclo nocturno.

Durante los últimos meses, Beto Casella había manifestado su descontento con la señal por cuestiones contractuales y presupuestarias. Incluso, llevó adelante una huelga interna que tensó la relación con la emisora y encendió las alarmas sobre su continuidad. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, los rumores indican que el acuerdo con América ya estaría redactado y que solo restan detalles para la firma definitiva.

“Si bien ya está redactado el contrato en América, listo para que Beto firme, aún no se formalizó su salida del legendario ciclo de TV de El Nueve y su desembarco en la pantalla del canal de Daniel Vila”, aseguró el periodista Gustavo Méndez. Casella, por su parte, reconoció que todavía mantiene un vínculo contractual con El Nueve hasta 2027, pero esta vez decidió escuchar propuestas con más atención ante el desgaste de los últimos tiempos.

El movimiento no sería menor: Bendita es una de las marcas más fuertes del canal, con casi dos décadas de vigencia. Por eso, la producción ya analiza quién podría ocupar ese espacio si finalmente se concreta la partida. Entre los nombres que suenan aparece uno que no pasa inadvertido: Jorge Rial.

“El ex conductor de Intrusos y actual conductor de Carnaval Streaming tuvo conversaciones informales con Canal 9 para reemplazar a un histórico como Beto Casella en Bendita”, adelantó Méndez, dejando abierta una posibilidad que sorprendió a muchos. Rial, que no tiene presenciaa en televisión abierta desde 2021, estaría evaluando el regreso con un formato más editorial y menos vinculado al espectáculo tradicional.

Por otro lado, Ángel de Brito reveló que Casella planea mudarse a América junto a parte de su equipo de Bendita. Sin embargo, el nombre y la marca del programa pertenecen al canal, por lo que el conductor debería crear un nuevo formato si se concreta el pase. En principio, se había mencionado que Edith Hermida podría asumir el liderazgo del ciclo, aunque Casella habría expresado su intención de llevársela consigo.

Mientras tanto, El Nueve busca una figura que logre mantener la esencia del programa y América se prepara para recibir a uno de los conductores más reconocidos del prime time. Lo único claro es que, tras veinte años, la era de Beto Casella en Bendita parece estar llegando a su fin, y su nuevo destino promete reconfigurar el mapa de la televisión argentina.