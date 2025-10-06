Quiénes podrían reemplazar a Beto Casella ante su salida de Bendita TV

Después de casi veinte años al frente de Bendita TV, Beto Casella atraviesa un momento clave en su carrera. Las versiones sobre su posible salida de El Nueve se multiplicaron en los últimos días y ya comenzaron a mencionarse posibles reemplazos en caso de que se concrete su alejamiento. Todo surge en medio de una relación cada vez más tensa entre el conductor y las autoridades del canal.

En Intrusos (América TV) repasaron los movimientos de figuras que podrían cambiar de pantalla en 2026, y entre ellas apareció el nombre de Beto Casella. Según comentaron, el conductor estaría evaluando dejar El Nueve para sumarse a América TV, donde algunos productores ya le habrían acercado propuestas. La posibilidad, aunque todavía sin confirmación oficial, encendió especulaciones sobre quién podría quedar al frente de su clásico programa de archivo y humor.

En ese sentido, uno de los primeros nombres que se mencionó fue el de Guillermo López, exconductor de Juego Chino (Telefe), quien suena como candidato natural por su estilo irónico y su experiencia en el formato. Pero no fue el único: el panel de Intrusos también señaló a Edith Hermida, histórica figura del ciclo, como otra de las opciones si Beto decide finalmente dar un paso al costado.

Sin embargo, Karina Iavícoli reveló en el programa que Beto Casella ya habría puesto sobre la mesa algunas condiciones en caso de mudarse de canal. “Traerse productor general. Tres editores que se estarían queriendo ir del canal y tres panelistas, una de ellas es Edith Hermida”, contó la periodista. Y agregó que, dentro de esa negociación, “Beto estaría poniendo su bello rostro y negociando un contrato con ella, más el 50% de sueldo en favor de Edith (a comparación de lo que recibe en El Nueve)”.

Aun así, Marcela Tauro puso paños fríos y advirtió que “es muy difícil que Edith Hermida emigre a otro canal, ya que mantiene muchos años de antigüedad”. Por lo pronto, el panorama de nombres es amplio, pero las definiciones parecen depender del futuro inmediato de Casella.

El tema también llegó a Puro Show, donde Mati Vázquez lanzó una versión que encendió el debate: “Me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita, que es Tamara Petinatto. Yo sé que es polémico”. La posibilidad no pasó desapercibida, sobre todo por la historia que los une. Tamara se alejó del programa tras el escándalo de los videos junto al expresidente Alberto Fernández, cuando Beto le pidió que “se tomara unos días”, algo que ella interpretó como un despido. Desde entonces, la relación entre ambos quedó rota.

“Si la dirección del Nueve no lo quiere a Beto, ¿cuál es la mejor forma de pisar la cabeza de Beto?... Es la mejor forma de chicanearlo”, lanzó Vázquez, aludiendo a que la presencia de Petinatto sería una suerte de “venganza simbólica” de la señal hacia el conductor.

Por ahora, Beto Casella mantiene contrato vigente con El Nueve hasta 2027, aunque no oculta su malestar con algunas decisiones del canal ni sus conversaciones con otras productoras. Mientras tanto, Bendita TV sigue al aire y la incógnita crece.